傳伊朗特工搭小船偷渡英國 德黑蘭：可輕易動搖倫敦安全

綜合英媒報道，伊朗當局近日懷疑多名特工假裝為非法移民經英倫海峽，以海上偷渡形式潛入英國，有德黑蘭高官揚言，即使不動用導彈，亦可輕易威脅倫敦安全。英國國防部表示，已做好全天候準備，正嚴陣以待保衛倫敦。

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蛇頭透露伊方操控偷渡鏈

據《每日電訊報》（The Daily Telegraph）及GB News指，有人口走私集團透露，伊朗當局掌握了部分走私網絡，最初是為了向中東的伊朗組織運送物資、資料及武器而設立，現在則用於運送移民。人口走私負責人表示，德黑蘭以協助部分移民前往英國為誘，要求對方入境後須為伊方回報特定事務。英國當局至今已成功攔截數名企圖乘坐小船入境、且與伊朗官方聯繫密切的人士。

有伊朗官員證實，IRGC現已掌握多條由中東延伸至英倫海峽的偷渡路線，且有伊方人員潛伏於倫敦等待指示，並宣稱如果他們意欲攻擊，即使不動用導彈，亦能輕易令英國首都變得不安全，甚至可襲擊英國首相的住所。

據悉，執行該潛伏任務的，是伊斯蘭革命衛隊（IRGC）下屬聖城旅700部隊，該部隊主要負責海外秘密行動，英國曾於2024年以破壞國家穩定為由對其進行制裁。

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逾1.25萬人小船渡海

報道數據顯示，本年至今已有超過12,500名非法移民乘小船橫渡英倫海峽。有英國官員直言，伊朗正利用此邊境漏洞，威脅英國國家安全，政府必須採取相應行動。

英國內政部回應表示，現時所有乘小船抵達的人士均須通過嚴格安檢程序，凡被認定為威脅國家安全者，均將被即時拘留並盡早驅逐出境。另外，當局已部署無人機及人工智能（AI）監視塔等一系列監察設備防止非法入境，同時加快修訂法例，以期賦予警方及情報部門更多權力，打擊伊朗特工活動。

英國軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆（Sir Ken McCallum）表示，在過去12個月裡，他們追踪到了「20多宗可能致命的伊朗支持的陰謀」，稱伊朗正廣泛利用毒販在內的犯罪分子，作為代理人執行任務。

不過，就事件的真實性，有英國安全專家質疑，伊朗缺乏在英國安插秘密特工的戰略耐心，認為其真實目的，是希望製造足夠的恐懼，冀削弱英國對美行動的支持。