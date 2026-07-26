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伊朗局勢｜特朗普下令暫停攻擊稱願傾聽訴求 美媒揭憂戰事升級耗盡愛國者導彈庫存

即時國際
更新時間：16:16 2026-07-26 HKT
發佈時間：16:00 2026-07-26 HKT

在中東衝突即將迎來五個月之際，美伊緊張局勢出現轉折。美國總統特朗普（Donald Trump）日前命令美軍暫停對伊朗進行新一輪攻擊，結束了過去近兩周、連續13個晚上對伊境內的狂轟濫炸。美媒《紐約時報》及《Axios》引述白宮知情人士披露，特朗普緊急叫停軍事升級的背後，除了希望為外交談判創造空間外，更深層的原因在於美軍在中東的防空彈藥，尤其是「愛國者（Patriot）」反導攔截導彈的庫存正急劇縮減，已無力支持無底深潭般的戰火升級。

核心顧問警告彈藥告急

報道指出，特朗普於周五（24日）與核心國家安全顧問及內閣成員召開閉門會議。會上，副總統萬斯（JD Vance）及參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）均對局勢升級表達強烈擔憂。

特朗普下令暫停攻擊伊朗，坦言願傾聽訴求。 路透社
特朗普下令暫停攻擊伊朗，坦言願傾聽訴求。 路透社

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凱恩向特朗普提出嚴厲警告，直言重啟大規模空襲在技術上雖可行，但將嚴重消耗美國中央司令部可用的攔截導彈庫存，令美軍在防禦伊朗報復時承受極大風險，甚至可能削弱美軍在亞太區及其他地緣戰線的威脅防禦能力。加上大選臨近及全球經濟衰退風險，特朗普最終採納建議，改口風指「與伊朗談判才是更明智的策略」，試圖推動兩國重返臨時停火協議。

美媒揭憂伊朗戰事升級耗盡愛國者導彈庫存。 美聯社資料圖
美媒揭憂伊朗戰事升級耗盡愛國者導彈庫存。 美聯社資料圖

衛星圖像揭美軍約旦基地全毀

然而，伊朗方面的攻勢並未手軟。伊朗媒體昨日發布最新衛星圖像，證實其導彈日前成功擊中約旦的費薩爾國王空軍基地（King Faisal Air Base）。圖中可見美軍特種部隊的彈藥庫已被「炸成廢墟」，劇烈二次爆炸更連帶摧毀了鄰近的大量支援設施，令美軍後勤補給雪上加霜。

同時，另一組衛星照更顯示，伊朗精準摧毀了美國亞馬遜（Amazon）位於巴林的數據中心。伊朗伊斯蘭革命衛隊指出，該設施是美軍交換軍事敏感信息的主要情報樞紐之一。美軍在彈藥庫房與情報中樞雙雙遭到精準打擊，且防空導彈庫存見底的情形下，在談判桌上似乎已被逼入下風。

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