遊日注意︱奈良「飛鳥．藤原宮都」遺址 正式列入《世界文化遺產名錄》

於南韓釜山舉行的聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會會議，周日（26日）正式通過決議，將位於日本奈良縣的飛鳥時代遺址群「飛鳥．藤原宮都」，正式列入《世界文化遺產名錄》。令日本擁有的世界遺產總數增至27項。

日首個仿唐都市19處古蹟組成

「飛鳥．藤原宮都」是以奈良縣明日香村為中心，橫跨橿原市與櫻井市的龐大古蹟群，歷史年代涵蓋公元6世紀末至8世紀初。該遺產共由19處珍貴的考古遺址組成，包括天武天皇的宮殿「飛鳥宮遺址」，以及發現極具考古價值之五彩壁畫的「高松塚古墳」等。

值得一提的是，該古都亦是日本歷史上第一個仿照中國唐代首都長安規模興建的宮殿與都市。日本政府指出，這項遺產完美展現了當時日本與中國內陸及朝鮮半島密切交流，引進佛教文化與先進技術，並逐步從豪族聯合政權，轉變為以天皇為中心的中央集權國家體制之歷史進程，是「獨一無二」的文化資產。

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申遺經歷20年

奈良縣政府及地方居民早在2006年便首次提出申遺申請。26日中午，大批民眾齊聚奈良觀看會議直播，當大會宣布審議通過的一刻，現場登時爆發熱烈掌聲與歡呼聲。

日本文部科學大臣松本洋平對此發表聲明，對地方居民與相關人士多年來的努力表達由衷敬意，並強調文部科學省將致力把這項世界遺產妥善傳承給下一代，同時積極向國內外旅客推廣其深厚的文化魅力。