Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

遊日注意︱奈良「飛鳥．藤原宮都」遺址 正式列入《世界文化遺產名錄》

即時國際
更新時間：15:20 2026-07-26 HKT
發佈時間：15:20 2026-07-26 HKT

於南韓釜山舉行的聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會會議，周日（26日）正式通過決議，將位於日本奈良縣的飛鳥時代遺址群「飛鳥．藤原宮都」，正式列入《世界文化遺產名錄》。令日本擁有的世界遺產總數增至27項。

日首個仿唐都市19處古蹟組成

「飛鳥．藤原宮都」是以奈良縣明日香村為中心，橫跨橿原市與櫻井市的龐大古蹟群，歷史年代涵蓋公元6世紀末至8世紀初。該遺產共由19處珍貴的考古遺址組成，包括天武天皇的宮殿「飛鳥宮遺址」，以及發現極具考古價值之五彩壁畫的「高松塚古墳」等。

值得一提的是，該古都亦是日本歷史上第一個仿照中國唐代首都長安規模興建的宮殿與都市。日本政府指出，這項遺產完美展現了當時日本與中國內陸及朝鮮半島密切交流，引進佛教文化與先進技術，並逐步從豪族聯合政權，轉變為以天皇為中心的中央集權國家體制之歷史進程，是「獨一無二」的文化資產。

相關新聞：日本著名景點忍野八海變「許願池」 硬幣生金銹令水藻激增 店員：已看不到池底

申遺經歷20年

奈良縣政府及地方居民早在2006年便首次提出申遺申請。26日中午，大批民眾齊聚奈良觀看會議直播，當大會宣布審議通過的一刻，現場登時爆發熱烈掌聲與歡呼聲。

日本文部科學大臣松本洋平對此發表聲明，對地方居民與相關人士多年來的努力表達由衷敬意，並強調文部科學省將致力把這項世界遺產妥善傳承給下一代，同時積極向國內外旅客推廣其深厚的文化魅力。

最Hit
02:40
颱風紅霞．最新消息︱天文台發出黃色暴雨警告 一號戒備信號現正生效
社會
1小時前
颱風紅霞｜近20年最被低估颱風？多區網民直擊「妖風」狂吹整夜無眠：吹到連廁所水都搖｜Juicy叮
颱風紅霞｜近20年最被低估颱風？多區網民直擊「妖風」狂吹整夜無眠：吹到連廁所水都搖｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
《中年好聲音4》決賽7強名單疑流出 香港選手全軍覆沒？ 三甲大熱周志康傳被foul惹眾怒
《中年好聲音4》決賽7強名單疑流出 香港選手全軍覆沒？ 三甲大熱周志康傳被foul惹眾怒
影視圈
7小時前
颱風紅霞交通消息持續更新。
01:23
颱風紅霞‧交通消息｜港鐵：太和站附近復修工作已完成 東鐵綫全綫服務正陸續恢復
社會
3小時前
梁芷珮22歲大仔Brendan港大新聞系畢業一家到賀 IB狀元兼港隊代表文武全才超屈機
梁芷珮22歲大仔Brendan港大新聞系畢業一家到賀 IB狀元兼港隊代表文武全才超屈機
影視圈
22小時前
港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
國家補貼2026｜港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
投資理財
2026-07-24 11:30 HKT
颱風紅霞︱17年來首個「東登」九號風球 西南烈風信號相隔9年再現 拆解路徑「偏西」關鍵
颱風紅霞︱17年來首個「東登」九號風球 西南烈風信號相隔9年再現 拆解路徑「偏西」關鍵
社會
2小時前
颱風紅霞｜打風業主落「禁冷氣令」逼關窗？ 租客呻焗爆 驚揭上手曾做一事累房東慘賠5位數｜Juicy叮
颱風紅霞｜打風業主落「禁冷氣令」逼關窗？ 租客呻焗爆 驚揭上手曾做一事累房東慘賠5位數｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
颱風紅霞︱女孩連人帶床遭恐怖怪風吹出戶外 親人欲救無從︱有片
00:41
颱風紅霞︱女孩連人帶床遭恐怖怪風吹出戶外 親人欲救無從︱有片
即時中國
4小時前
颱風紅霞｜打風期間食肆照常營業？11大連鎖餐廳堂食+外賣安排 大家樂/麥當勞/美心MX
颱風紅霞｜打風期間食肆照常營業？11大連鎖餐廳堂食+外賣安排 大家樂/麥當勞/美心MX
飲食
5小時前