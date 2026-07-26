菲爾茲獎︱美國數學家獲獎 　憑一口流利中文爆紅︱有片

今屆「數學界諾貝爾」菲爾茲獎得主之一、美國數學家約翰·帕頓因一口流利中文，近日走紅全網。他會講中文脫口秀、說單田芳評書，還曾在國際中文辯論賽奪冠。他回憶有次兒子曾發問：「爸爸是不是出生在中國？」

被兒子問是否出生在中國

帕頓1989年出生於美國北卡羅萊納州。大一時他聽說中文很難，決定挑戰一下。暑假期間，他到北京師範大學參加中文培訓班，大四時已是普林斯頓中文辯論隊成員，並奪得國際中文辯論賽非母語組冠軍。2011年，他憑一段單田芳評書《說唐後傳》表演，獲第十屆「漢語橋」世界大學生中文比賽美國東部賽區冠軍。

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帕頓不僅能用中文熟練日常交流，還了解古典詩詞、文言文，學過《漢書》《史記》《論語》。在一場中文脫口秀中他曾巧用諧音梗，打趣說：「孔夫子曰：四十不惑。意思就是四十歲就不能獲獎了」。

帕頓亦會教兩個兒子學中文。菲爾茲獎頒獎儀式上播放的一段視頻中，他讓兒子們辨認貼在臥室牆上的漢字。帕頓回憶，有次大兒子轉頭問弟弟：「爸爸是不是出生在中國？」

菲爾茲獎是國際數學界最高榮譽之一，每四年一屆，依例每屆最多頒予4位40歲以下的頂尖數學家。該獎今屆首迎中國籍獲獎者，青年數學家王虹、鄧煜得獎。