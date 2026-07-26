俄「Game of Thrones」獎金賽 要參賽者鬥快飲光「馬桶水」掀爭議

俄羅斯斯塔夫羅波爾（Stavropol）近日舉辦了一場極具爭議的獵奇比賽，在社交媒體上引發熱烈討論。當地一家衛浴設備品牌為製造話題，特別舉辦名為「馬桶座之王」（Game of Thrones）的宣傳活動，竟要求參賽者用吸管直接從馬桶裏飲用飲料。由於冠軍可抱走高達10萬盧布（約1萬港元）的總獎金，吸引不少人不顧形象踴躍報名。

全新馬桶放飲料 巨型吸管狂吸速度賽

據外媒《ODDITYCENTRAL》報道，這場另類競賽共吸引了數十名參賽者到場挑戰。主辦單位將選手分成每組7人的小組，比賽第一階段考驗速度，參賽者必須跪在馬桶前，拿起大吸管以最快速度喝完放置於馬桶內的飲料，每輪速度最快者方可晉級。

雖然主辦方再三強調，現場使用的是全新未使用的衛浴設備，並非舊馬桶，但「從馬桶裏喝水」的裡面依然帶來極其震撼的視覺效果，有關畫面迅速在網上瘋傳。

馬桶苦坐10小時考耐力 參賽者為獎金撐到最後

進入第二階段後，比賽轉為考驗參賽者的耐力。從首輪勝出的7名參賽者，需要坐在馬桶座上維持坐姿，最後堅持最久、仍留在馬桶座上的人，才能奪得「馬桶座之王」的稱號及冠軍獎金。

主辦單位透露，整場比賽持續長達10個小時，期間竟只有2名參賽者選擇退出，其餘選手為了獎金均咬牙堅持到最後。目前尚不清楚最終由哪位參賽者奪得10萬盧布獎金。

網民批「惡心低俗」 主辦方：一個願打一個願挨

活動影片曝光後，隨即在網絡上引發鋪天蓋地的批評。不少網民直言比賽內容令人極度不適，形容活動簡直是「惡心低俗」。有網民指，雖然創意行銷可以吸引目光，但將衛浴用品與飲食挑戰結合，顯然跨越了大眾能接受的道德及衞生界線，質疑品牌為了製造話題而設計如此極端的活動是否值得。

面對排山倒海的負面評價，主辦方則態度淡定，認為比賽原本就是希望透過新奇方式吸引消費者注意，並成功為品牌創造了巨大話題。主辦方更指獲勝者亦順利抱回獎金，形容過程是「一個願打，一個願挨」。