BTS師弟團CORTIS首爾宿舍遭「私生飯」擅闖 兩中國女子被南韓警逮捕

南韓演藝圈再度爆出極端的「私生飯」（侵害藝人私生活的瘋狂粉絲）侵犯私隱及擅闖民居事件。防彈少年團（BTS）的同門師弟、出道未滿一年的南韓新人男團「CORTIS」，其位於首爾龍山區的宿舍於日前驚傳遭到兩名中國籍女子非法闖入。經理人大驚之下隨即報警。警方趕抵現場後，當場以現行犯逮捕兩名涉案女子，事件震驚K-Pop樂迷。

供認網上花錢買地址

據南韓首爾龍山警察署昨日（24日）通報，兩名涉案的中國籍女子涉嫌於本周四（23日）凌晨2時許，在未經允許下擅自潛入CORTIS位於首爾龍山區的宿舍大樓範圍內。

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CORTIS經理人最先察覺異樣，發現放置在宿舍大門外的快遞包裹遭到人為破壞和拆封，玄關大門更處於開啟狀態，因擔心成員人身安全而立即報案。警方迅速到場，並在大樓的其他樓層尋獲該兩名女子，隨即將其逮捕並以涉嫌「侵入住居罪」立案調查。

兩人在偵訊時坦承，自己是透過社媒平台，花錢向不法賣家購得CORTIS的宿舍地址，才特意前往現場「朝聖」。不過，她們極力否認曾實際進入宿舍內部或破壞快遞包裹。目前警方正透過閉路電視畫面及相關證物，釐清兩人的實際潛入路線。

私生飯亂象禁之不絕

事實上，不少南韓人氣藝人長期深受極端粉絲的騷擾困擾，早前CORTIS遠赴法國巴黎時，其保姆車亦曾被裝上小型GPS追蹤器。

法律專家及經紀公司嚴厲警告，非法闖入住居、裝設追蹤器等越界行為已嚴重觸犯刑法，絕非單純的「支持偶像」。呼籲粉絲必須保持理性追星，切勿以身試法，並呼籲網絡平台共同遏止非法買賣藝人個人資訊的灰色產業鏈。

