印度教育部長宣布請辭 醫科試題外洩蟑螂人民黨連續數周發起示威

印度教育部長普拉丹（Dharmendra Pradhan）宣布請辭。回應早前全國醫學入學考試（NEET-UG 2026）爆出嚴重的試題外洩醜聞，導致逾200萬名考生的成績慘遭作廢，引發全國青年與學生團體連續數周發起大規模示威。

200萬醫考生前途盡毀 全國發起絕食抗議

面對海嘯式的輿論及公眾壓力，印度教育部長普拉丹周六（25日）正式向總理莫迪（Narendra Modi）遞交辭呈，引咎請辭。此舉被美聯社等外媒視為莫迪政府面對年輕選民示威浪潮的首次重大讓步。

這場席捲新德里、孟買等各大城市的示威，源於今年5月國家醫科入學考試試題大規模洩露。政府隨後宣布考試作廢並要求數百萬學生重考，引發年輕一代的強烈憤怒。

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抗議活動由自稱「蟑螂人民黨」的學生組織主導，他們在全國發起遊行、靜坐及絕食，將矛頭直指教育部長普拉丹。儘管普拉丹此前曾輕蔑地指責抗議學生為「恐怖份子B隊」，但隨著本月警方強烈鎮壓新德里遊行，反而徹底激發了學生誓要驅逐其下台的決心。

普拉丹在社交網發文，承認近日的全國示威令他深感痛心。他指出，學生寒窗苦讀發展事業，其前途不應被捲入複雜的法律與政治難題中，為防反國家勢力利用局勢，決定向總理莫迪請辭，並感謝莫迪的信任。

為平息民憤，印度政府早前已將洩題案移交中央調查局（CBI）徹查，並重新安排考試日期；普拉丹在辭職前亦宣布，自明年起，該項全國大型考試將全面改為電腦化（CBT）模式進行，以徹底防範試題外洩。然而，「蟑螂人民黨」已宣告這是「民主的勝利」，並誓言會繼續推動更深層次的司法與議會改革。