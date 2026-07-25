白宮記協補辦晚宴︱特朗普再次出席致辭 僅容700人進場逾四千軍警維安

白宮記者協會此前因槍擊事件中斷年度晚宴，時隔三個月後，24日於華盛頓華爾道夫酒店補辦，而美國總統特朗普再次應邀出席並發表講話。

須出示二維碼與身份證

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由於四月時曾發生槍手衝破安檢並遭開槍制服的事件，本次補辦晚宴的保安措施明顯升級。當局除更換會場地點、縮減流程外，受邀出席人數亦由上次約2,600人大幅減至約700人，所有嘉賓入場前均須出示二維碼及附有照片的身份證明文件。

此外，當局特別調派4,300名國民警衛隊成員至華盛頓執勤維安。

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與媒體關係向來緊張的特朗普，今年是首次以總統身份出席白宮記者協會晚宴。他在致辭時順利發言，內容涵蓋美伊局勢等國家大事，同時也提及個人恩怨，除了點名攻擊政敵，亦對在座的記者展開批評。

特朗普在發言中表示：「很高興來到白宮記者協會晚宴，這裡有很多優秀的人，有許多我喜歡的人，也有許多我完全不喜歡的人；但無論如何，我尊重他們當中的大多數。正如我三個月前所說，事情必須繼續，我們回來了。」

晚宴期間，現場重播了四月槍擊案發生時槍手衝過安檢，以及特朗普在台上撤離的畫面，藉此凸顯新聞工作者無畏無懼的精神。

白宮記者協會主席姜偉嘉強調，傳媒絕不會屈服於暴力之下。她表示，今晚所要傳遞的訊息是，媒體不會被嚇倒，更不會讓一次暴力行為主宰一切。

準備第四次競選總統？

此外，據中新社報道，在白宮記者協會晚宴上，特朗普戴上標誌性小紅帽，上面有「特朗普2028」字樣，並開玩笑稱：競選總統這件事我已經「拿捏」了，我將再次出馬，準備第四次競選。特朗普還表示，「這應該很容易，競選總統我已經很有經驗了。」

