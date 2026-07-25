日本人平均壽命 | 女性達87.33歲 連續41年居全球第1 男性平均81.35歲

日本政府厚生勞動省公布的最新數據顯示，日本男女去年的平均壽命，分別為81.35歲與87.33歲，各比2024年增加0.25歲與0.2歲。而日本女性的平均壽命已經連續41年位居全球第一，日本男性的平均壽命則從2024年的第6，跌到第7。厚生勞動省分析指出，平均壽命之所以能進一步延長，主要歸功於癌症與心臟疾病死亡率的有效降低。

日本人在二戰後壽命大幅提升，1947年男性平均壽命為50.06歲、女性為53.96歲，到了2020年已攀升至81.56歲與87.71歲。

日本女性平均壽命87.33歲。美聯社

日本男性平均壽命為81.35歲。路透社

日本男女去年平均壽命雙雙延長的原因，可能跟國民提升健康意識有關。法新社

男女平均壽命差距縮減

不過，日本男女的平均壽命在2021年起雙雙轉為下降，後來又有恢復的趨勢。2025年，日本男女的平均壽命均比2024年長。而日本男性與女性的平均壽命差距，已從2024年的6.03歲，縮減為5.98歲。

至於日本男女去年平均壽命仍雙雙延長的原因，除了是癌症與新冠疫情相關的死亡率下降之外，厚生勞動省的相關業務負責人分析，也可能跟國民提升健康意識，以及日本具有高醫療水平有關。

癌症與心臟病死亡率下降

按死因劃分，對平均壽命延長貢獻最大的因素，男性是癌症死亡率下降，女性則是新冠及心臟病死亡率下降。

根據厚生勞動省整理的男女平均壽命國際排名，男性方面，瑞典以82.52歲位居第一，瑞士以82.4歲排名第二，意大利則以81.744歲位居第3。

女性方面，緊隨日本之後，南韓以86.6歲位居第2，西班牙則以86.53歲排名第3。