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國際刑事法院 | ICC檢察官涉不當性行為遭罷免 曾主導向內塔尼亞胡發逮捕令

即時國際
更新時間：11:47 2026-07-25 HKT
發佈時間：11:47 2026-07-25 HKT

國際刑事法院（ICC）成員國周五（24日）表決通過，免除檢察官卡里姆.汗（Karim Khan）職務，事緣他的女下屬指控他有不當性行為。卡里姆.汗2024年5月曾主導ICC向以色列總理內塔尼亞胡等人發出逮捕令，引起軒然大波。美國對今次表決結果表示歡迎。

56歲的卡里姆.汗在蘇格蘭出生，自2021年起出任ICC檢察官，他堅決否認相關指控，但上月遭到ICC主要管理機構停職。根據ICC成員國今次閉門投票結果，125個成員國中有82國贊成以「嚴重不當行為和重大失職」為由，將他免職。消息人士透露，紐約聯合國總部閉門會議期間僅13國支持卡里姆.汗留任，另有15國棄權，部分成員國則未參與投票。

國際刑事法院（ICC）成員國表決通過免除檢察官卡里姆.汗職務。路透社
國際刑事法院（ICC）成員國表決通過免除檢察官卡里姆.汗職務。路透社
卡里姆.汗堅決否認指控。美聯社
卡里姆.汗堅決否認指控。美聯社
卡里姆.汗曾主導向內塔尼亞胡（圖）發逮捕令。路透社
卡里姆.汗曾主導向內塔尼亞胡（圖）發逮捕令。路透社

堅決否認性侵指控

卡里姆.汗的律師表示，他將透過一切可用的法律機制對這項決定的合法性和公正性提出挑戰。設於荷蘭海牙的ICC則在聲明中說，注意到上述表決結果，並稱將繼續高度重視為所有人員維護一個安全、包容和尊重的工作環境。

ICC主要管理機構2024年底宣布針對卡里姆.汗的女下屬指控內容展開外部調查，卡里姆.汗翌年5月自願暫時卸下職務。

據稱受害人是一名馬來西亞律師，曾任卡里姆.汗的助理，她上周接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時形容對方得寸進尺，最終演變成肢體侵犯。她告訴CNN：「當權力如此懸殊，根本不可能有什麼雙方合意。我認為很多人不了解的是，卡里姆.汗先生不只是我的主管，他是所有人的主管。」

美樂見免職決定

美國對卡里姆.汗免職表示樂見，指稱他是體制腐敗的典型例子。

美國國務院發言人皮戈特在社交平台X上表示：「他走了是好事，但他只是這個無可救藥的腐敗體制中一個小齒輪。今天的結果不會影響美國瓦解ICC的計畫。」

美國和盟友以色列都不是國際刑事法院羅馬規約締約國，拒絕接受ICC對涉及美國或以色列案件的管轄權。

曾促成向普京發逮捕令

美國先前對11名ICC法官與檢察官作出制裁，包括卡里姆.汗，理由是ICC對以色列總理內塔尼亞胡和以色列前國防部長加蘭特發出逮捕令，以及先前調查美軍在阿富汗的行動。

在此之前，他亦成功促成ICC對俄羅斯總統普京發布逮捕令，俄國因此將他列入通緝名單。

任何現行ICC逮捕令仍然有效，因為僅有ICC法官有權撤銷逮捕令。
 

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