美ICE拘尼日利亞修女 赴教堂途中突被捕

美國總統特朗普（Donald Trump）自二次上台後，推出多項打擊非法移民措施，其中移民暨海關執法局（ICE）的執法行動備受爭議。美聯社報道，早前一名尼日利亞籍天主教修女在前往教堂途中遭到ICE拘留；事隔近月，該修女於周五（24日）首度露面召開記者會説明遭遇，呼籲公衆「不應保持沉默」。

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去教堂半途遭持槍截查

事故發生於上月28日，56歲的修女烏格博加（Leticia Ugboaja）正獨自前往位於德州麥克艾倫市（McAllen）的教堂，身上僅帶有念珠及手機。期間，兩名持槍的ICE執法人員突然上前將其逮捕。烏格博加表示，當時完全不明白發生何事，「嚇得冷汗直流」。

在被拘留期間，烏格博加曾懇求對方允許自己參加星期日彌撒及領聖體，但遭當局拒絕，令身為修女的她感到極度傷心。教區隨即為其奔走，在社交媒體上發佈被捕訊息；最終在國會議員的介入協助下，被拘留數小時後得到釋放，但要求她必須於下周二（27日）再向ICE辦公室報到。

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獲法官保護免遣返

據教區透露，烏格博加隸屬「聖母憐憫之女」修會，屬合法入境美國。除了在聖母七苦天主堂（Our Lady of Sorrows Church）擔任聖體服務員志願工作，她亦是一名註冊護士，此前曾於英國愛丁堡擔任助理護理員10年。

烏格博加的代表律師賈西亞（Carlos M. Garcia）指出，其庇護申請雖於2019年遭移民法官駁回，但法官考慮到她返回母國有機會遭受酷刑，已給予她免被遣返尼日利亞的法律保護。賈西亞表示，逮捕當天ICE未有說明拘留原因，懷疑當局打算利用特朗普政府的爭議性政策，將她遣送至第三國。

截至周四（23日），美國國土安全部（DHS）及ICE均未有就相關事件做出回應。烏格博加在記者會上感謝各界援助，但强調自己不能保持沉默，需要為其他遭受相同處境、終日活在不確定與恐懼之中的人表達訴求。



