伊朗局勢︱駛往伊朗油輪未理會警告受查 美軍開火致失去動力

美伊地緣政治衝突再次升級。美國中央司令部（CENTCOM）宣布，美軍於週五（24日）在阿曼灣採取強硬軍事行動，向一艘正駛往伊朗的油輪開火，並成功使其失去航行能力而癱瘓。

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新華社及美聯社報道，美軍中央司令部發言人霍金斯（Tim Hawkins）向媒體證實，涉事商船為「M/T Lavine」號油輪。該油輪因涉嫌違反美國對伊朗實施的海上封鎖令，期間至少四次試圖強行衝破美軍的防線。

在對峙過程中，船員多次無視美軍發出的警告，並且拒絕配合停船受檢。在警告無效後，現場美軍最終向該油輪的機艙（引擎室）開火，摧毀其動力系統，致使其無法繼續航行，徹底癱瘓在海面上。



這已是美軍自今年7月14日宣佈恢復對伊朗實施海上封鎖以來，第二艘因試圖硬闖封鎖線而被美軍開火擊癱的商船

美軍曾於15日開火擊癱了一艘懸掛加勒比海島國庫拉索國旗、正駛向伊朗主要石油出口終端哈爾克島的「Belma」號油輪。