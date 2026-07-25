伊朗局勢｜特朗普擬發動「空前」規模打擊 傳德黑蘭向胡塞增援

美國和伊朗持續互相攻擊。美總統特朗普（Donald Trump）周四（23日）稱，他正在「認真考慮」重啟對伊朗的大規模作戰行動。

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特朗普：伊朗未受到深刻教訓

特朗普當天接受美國網媒Axios採訪時說：「我正在考慮發動一次大規模打擊，規模空前。我已接近作出決定。我們已為此做好了一切準備。」他說，伊朗「想要談判」，但目前尚未準備好達成協議，「他們受到的教訓還不夠深刻」。

特朗普還說，如果他提出要求，以色列「兩分鐘內就會加入」，但又補充道，對伊朗發起新行動「不需要任何人」協助，並稱如果以色列參與打擊行動將會產生「後果」，暗示伊朗將對以色列進行報復。

以色列總理內塔尼亞胡。美聯社

自本月11日以來，美軍連續10多天對伊朗境內目標發動空襲，而伊朗也對中東地區的美軍設施發動導彈和無人機襲擊。

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傳伊朗派員支援胡塞武裝

另據路透社引述4名消息人士的話報道，伊朗本月派遣革命衛隊指揮官、軍事顧問並運送導彈和無人機相關設備到也門，顯示德黑蘭正尋求強化也門叛軍胡塞武裝威脅紅海航運的能力。

胡塞武裝與德黑蘭方面關係密切。路透社

也門胡塞武裝稱，對以色列在紅海航行實施「全面禁令」。法新社

據稱，伊朗7月13日透過一架從德黑蘭飛往也門的班機，運送革命衛隊員與軍事相關裝備。兩名伊朗消息人士告訴路透社，約有10名至21名革命衛隊人員搭乘這架馬漢航空班機，其中包括高級指揮官。

一名消息人士表示：「革命衛隊指揮官前往那兒支援胡塞武裝，並提供新型導彈系統的訓練。」消息人士補充說，伊朗也將黃金運上飛機，以資助胡塞武裝的活動。

