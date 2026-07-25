Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本擬收緊外國人永住資格 提高日語能力及收入要求

即時國際
更新時間：09:20 2026-07-25 HKT
發佈時間：09:20 2026-07-25 HKT

日本政府計劃進一步收緊外籍人士取得「永住許可」的資格條件，根據出入國在留管理廳公布的最新修訂草案，未來申請者除了年收入必須高於日本家庭平均收入外，更對預估年金繳納與日語能力設定相當程度的門檻，須具備相當於國際標準「獨立語言使用者」程度的日語能力，而申請人對日本制度的理解程度也將納入審查項目。

現行「出入國管理及難民認定法」規定，申請永住許可須符合「素行善良」、「具備獨立維持生計能力」及「符合日本國利益」3項要件。這次修訂將重點強化後2項要件。

外國人申請在日本永久居住的門檻將提高。路透社
外國人申請在日本永久居住的門檻將提高。路透社
日本政府擬要求永住申請人必須具備「自力維生能力」。路透社
日本政府擬要求永住申請人必須具備「自力維生能力」。路透社
永住申請人年收入必須高於日本家庭平均收入。路透社
永住申請人年收入必須高於日本家庭平均收入。路透社
申請永住者須具備相當於國際標準「獨立語言使用者」程度的日語能力。法新社
申請永住者須具備相當於國際標準「獨立語言使用者」程度的日語能力。法新社

預計10月1日正式生效

相關修訂預計於10月1日正式生效，並適用於明年4月起提出的永住申請。不過，有關收入標準的規定，將追溯適用於今年4月以後提出的申請案件。

在生計能力方面，現行指南對於「獨立維持生計能力」的規定，僅要求申請人「不會成為公共負擔，且可望維持穩定生活」。

不利低薪或長期未投保年金

修訂草案則明確指出，申請人未來必須具備「自力維生能力」，且須具備「和日本人同等水平以上的經濟條件」。原則上，申請人年收入必須高於日本家庭平均收入，以及未來可領取的年金金額，須達到以該收入水平工作30年並加入厚生年金時可領取的年金水平。這意味著，低薪或職涯中曾有長時間未投保厚生年金的外籍人士，未來取得永住權的難度將大幅提高。

若年金不足，倘申請人持有足以彌補不足部分的存款或其他資產，也可視為符合生計能力要求。至於年輕申請人，所需補足的資產標準將相對較低。

須具等同國際標準日語能力

此外，修訂草案也將「符合日本國利益」的要求具體化，新增日語能力及對日本制度、法律與社會規範的理解程度作為審查項目。申請人須具備相當於國際標準「獨立語言使用者」程度的日語能力。若家中有學齡子女，卻沒有讓子女接受義務教育，也將被列為不利評價因素。

婚姻滿5年 居留滿3年

目前，一般申請永居許可原則上須在日本連續居留10年以上。不過，日本人或永久居留者的配偶享有特例。對此特例，日本政府也擬提高門檻。目前規定只要婚姻關係滿3年、在日本居留滿1年即可申請永住，修訂後將分別延長至婚姻滿5年、居留滿3年。

草案近期將對外公布，並徵詢各界意見後正式定案。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
颱風紅霞．持續更新︱天文台將於下午1時至3時間改發三號波 料明早於惠州至汕尾一帶登陸
00:57
颱風紅霞．持續更新︱天文台將於下午1時至3時間改發三號波 料明早於惠州至汕尾一帶登陸
社會
4小時前
港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
國家補貼2026｜港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
投資理財
22小時前
梁珊設靈丨成龍劉德華致哀「永遠懷念」 靈堂擺滿圈中好友花牌成花牆送最後一程
梁珊設靈丨成龍劉德華致哀「永遠懷念」 靈堂擺滿圈中好友花牌成花牆送最後一程
影視圈
16小時前
再有八達通卡即將失效！第33批將於10月尾到期 即睇兩大免費更換方法兼賺$150獎賞
再有八達通卡即將失效！第33批將於10月尾到期 即睇兩大免費更換方法兼賺$150獎賞
生活百科
22小時前
梁珊離世｜長子首披露母離世原因：心臟有事 臨終前不捨親友 逝世前健步如飛思路清晰
10:03
梁珊離世｜長子首披露母離世原因：心臟有事 臨終前不捨親友 逝世前健步如飛思路清晰
影視圈
16小時前
屋企全裸有罪？︱山東男遭鄰居偷拍「公審」 央視解構登熱搜
屋企全裸有罪？︱山東男遭鄰居偷拍「公審」 央視解構登熱搜
奇聞趣事
3小時前
騰訊主管曬¥320萬年終獎涉洩密 遭即時炒魷兼永不錄用
騰訊主管曬¥320萬年終獎涉洩密 遭即時炒魷兼永不錄用
即時中國
18小時前
上環城巴座位藏針傷人案 51歲主婦落網 據悉為涉事路線常客
01:41
上環城巴座位藏針傷人案 51歲主婦落網 據悉為涉事路線常客
突發
14小時前
夫婦辭職投身殯葬業 接手家族墓園 年賺逾4700萬 告別過時管理 提早鎖定未來客源
夫婦辭職投身殯葬業 接手家族墓園 年賺逾4700萬 告別過時管理 提早鎖定未來客源
商業創科
4小時前
迪拜飛上海航班備降杭州，373乘客困艙12小時，多人中暑暈倒。
01:37
阿聯酋航空｜迪拜飛上海航班備降杭州 373乘客困艙12小時多人中暑暈倒
即時中國
12小時前