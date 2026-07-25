伊朗局勢｜沙特原油運輸成本增幅逾倍 需避「雙峽」繞行非洲 

鑑於伊朗及其盟友也門胡塞武裝組織的攻擊，導致2條重要石油出口航道霍爾木茲海峽與曼德海峽這「雙峽」的運輸受阻，沙特阿拉伯如今被迫改由埃及的蘇彝士運河向亞洲出口石油。根據船舶追蹤機構Kpler等數據，油輪由沙特紅海港口延布出發，若駛往台灣改經上述迂迴航線，需時48天，運輸時間增逾倍。

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航程大增1個月

據悉，早於上世紀70和80年代，沙特的主要石油買家位於歐洲和美國，但如今沙特的大部分買家都在亞洲，因此數十年來，沙特並未將蘇彝士運河作為主要出口航道。現在，為將石油運往亞洲，油輪必須繞行非洲大陸，航程因此大增約1個月。

根據船舶追蹤機構Kpler和倫敦證券交易所集團的數據，油輪若從沙特紅海港口延布經曼德海峽航行到台灣，僅需19天；若改走蘇彝士運河、地中海及直布羅陀海峽，再繞過好望角，航程則需48天。除了航程時間，燃料成本也將翻倍，從126萬美元暴增至約287萬美元。曼德海峽連接紅海與亞丁灣，有「紅海咽喉」之稱。

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需支付百萬美元通行費

此外，LSEG數據顯示，油輪通過蘇彝士運河，還需支付100萬美元（約784萬港元）的通行費。

今年2月，美伊戰爭導致霍峽的石油運輸中斷後，沙特將多數經由波斯灣出口的石油改經紅海運送。然而本周胡塞武裝攻擊紅海船隻，導致這條替代航線也變得不安全。但有報道指，兩艘表明「中國船員及船東」的超大型油輪，昨日成功通過曼德海峽進入亞丁灣。



