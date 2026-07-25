法國西班牙山火失控 逾20萬人緊急疏散 消防員至少3死40傷

法國西南部和西班牙中部發生大規模森林大火，超過20萬人要緊急疏散，居民紛紛逃離馬德里和波爾多附近的城鎮。火焰已席捲法國大西洋沿岸的觀光區，數百民眾慌忙坐船逃難。法國西南部的學校和體育館已設立緊急避難所，供遊客和居民暫時棲身。

西班牙的消防員坦承，火勢迅速且猛烈，已無法正面應對。法國內政部表示，約有14萬1000人在吉倫特省和朗德省逃離家園。而西班牙內政部的資料顯示，西班牙中部有6萬人被迫撤離。

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數百居民坐船逃難

法國當局表示，參與撲救山火的1000名消防員中約有40人受傷。而本週法國和意大利的山火已導致3名消防員喪生。現時法西兩國山火現場一片恐慌，鎮民開車逃離，警方挨家挨戶勸民眾撤離，鄰近林地冒出濃煙，暫未有居民死亡報告。

法國吉倫特省山火過火面積已達1.4萬公頃；吉倫特省和朗德省已有超過14萬人疏散。

法旅遊勝地50屋被燒毀

在吉倫特省的旅遊勝地費雷角半島，超過50棟房屋被毀，唯一的道路受到山火威脅，數百人要坐船撤離。當地4.4萬人周五被緊急疏散。據BFM電視台報道，約有1000名消防員在費雷角周邊地區展開滅火工作。

法國總理勒科爾尼周五晚透過社交媒體表示，山火災情處於「前所未有的程度」，將動員1000軍人到吉倫特省救災，政府還將向吉倫特省投放150萬個防護口罩。

總統馬克龍已尋求歐盟協助控制該國有史以來最嚴重的山火。

歐盟派飛機助法西救火

歐盟委員會表示，將派遣4架水上轟炸機前往西班牙，3架前往法國救火。

在西班牙，中央政府首次宣布全國山火緊急狀態，其中馬德里及鄰近阿維拉省的火勢已促使約6萬人從首都西部城鎮撤離。

首相桑切斯周六前災區視察，他在X上寫道：「我想向成千上萬面臨艱難夜晚的家庭傳遞支持訊息。

意大利也在與山火奮戰，近幾天西西里島發生數十場山火，至少一名消防員殉職。