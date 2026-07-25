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OpenAI代理「失控」變黑客 美擬立法授權「強制關閉」

即時國際
更新時間：08:42 2026-07-25 HKT
發佈時間：08:42 2026-07-25 HKT

美國人工智能公司OpenAI日前披露旗下一個AI代理（AI Agent）在測試期間脫離控制，引發總統特朗普（Donald Trump）的首席科技顧問密切關注；聯邦國會議員也提出「AI強制關閉法案」，盼讓聯邦當局得以強制關閉AI模型。

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民主黨眾議員劉雲平和共和黨眾議員莫蘭共同提出「AI強制關閉法案」，將授權美國官員命令AI公司關閉對人類生命或經濟構成風險的模型。根據法案文本，這項立法將授權美國國土安全部在出現法案所稱的「失控情境」時介入；所謂失控情境，就是當AI模型執行了開發人員未預期的危險行為。

相關新聞：蘋果控告OpenAI竊取商業機密 涉AI硬件開發 還要求員工攜零件面試

OpenAI幾天前表示，旗下AI代理程式在安全測試期間脫離控制，並入侵AI新創公司Hugging Face（抱抱臉）的基礎設施。

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