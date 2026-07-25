美國新關稅生效即遭提訴 兩小企入稟求阻止執行

美國總統特朗普政府以「強迫勞動」為由，根據《1974年貿易法》第301條，向60個貿易夥伴徵收10%至12.5%新關稅，有關措施於美東時間周五（24日）凌晨12時01分正式生效。然而，關稅實施不足一天即面臨司法挑戰，美國非牟利法律機構「自由正義中心」（Liberty Justice Center）代表兩家美國小企業入稟紐約美國國際貿易法院（U.S. Court of International Trade），要求法院裁定新關稅違法，並阻止政府繼續執行及徵收相關關稅。

訴狀質疑政府越權徵稅 紐約國際貿易法院受理挑戰

據美國傳媒報道，提出訴訟的兩家公司分別為紐約網上香料零售商Burlap & Barrel，以及加州鐘錶零售商Collective Horology。兩家公司均依賴海外供應鏈，認為新關稅將大幅增加進口成本，最終轉嫁至美國消費者。

美國新關稅實施不足一天即面臨司法挑戰。路透社

特朗普政府日前宣布，新的301條款關稅將取代原有10%全球臨時關稅制度。路透社

自由正義中心在聲明中指出，美國貿易代表辦公室（USTR）對60個情況各異的經濟體施加幾乎一致的關稅，但未有提出充分、具體及有紀錄支持的理由，說明各項關稅如何能有效解決其認定的「強迫勞動」問題，因此做法屬武斷及欠缺法律依據。

自由正義中心表示，並非反對各國政府打擊強迫勞動，而是質疑特朗普政府是否有權在未有針對每一個國家完成具體調查及作出個別認定前，引用《1974年貿易法》第301條，向數十個經濟體一併徵收大範圍關稅。

訴訟指出，第301條原意是針對特定國家的不公平貿易行為採取措施，而非作為推行全球性關稅制度的法律依據，因此行政部門不能僅更換法律基礎，便重新實施此前已遭法院推翻的廣泛關稅政策。

關稅凌晨生效 取代臨時全球關稅

特朗普政府日前宣布，新的301條款關稅將取代原有10%全球臨時關稅制度。根據新安排，英國、加拿大、歐盟等15個經濟體適用10%關稅；中國、日本、南韓、印度、澳洲、新西蘭及越南等其餘45個經濟體，則適用12.5%關稅。華府指有關國家未有有效禁止涉及強迫勞動產品進口，構成不公平貿易。

曾成功推翻特朗普舊關稅

值得注意的是，自由正義中心早前曾代表多家美國企業，成功挑戰特朗普政府引用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）及《1974年貿易法》第122條徵收全球關稅，美國最高法院及美國國際貿易法院先後裁定相關措施違法。

今次該機構再度代表企業提出司法覆核，希望法院宣告新301條款關稅違法，同時禁止政府繼續執行，並保留受影響進口商日後申請退還已繳關稅及利息的權利。

白宮暫未回應 法律戰料持續

截至目前，白宮尚未就有關訴訟作出回應。分析認為，今次案件將再次考驗特朗普政府透過不同法律條文推動全球關稅政策的合法性，若法院最終裁定政府敗訴，不但可能影響剛生效的新關稅制度，更可能令美國未來以貿易措施作為外交及經濟工具的空間受到限制。