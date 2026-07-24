Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

遊日注意︱北海道根室市全境停水食肆停業 居民指自來水事前混濁無法飲用

即時國際
更新時間：23:11 2026-07-24 HKT
發佈時間：23:11 2026-07-24 HKT

正值日本北海道夏季旅遊旺季，準備前往當地的遊客需留意一宗民生突發事件。北海道根室市昨日（23日）下午起爆發大規模斷水，截至今日（24日）停水範圍已擴大至市內幾乎全境，導致多達1.3萬戶面臨無水可用。由於嚴重影響民生、醫院運作及餐飲業，北海道政府今日已向陸上自衛隊提出災害派遣請求，調派給水車增援。

相關新聞：北海道富良野兩車迎頭相撞致1死5傷 消息：死者為53歲港婦

這宗大規模停水事故，源於當地連日極端高溫。根室市政府指出，酷暑導致水源地水溫顯著升高，促使藻類等有機物爆發性增長，徹底堵塞了淨水設施的過濾池，導致濾水功能失常。市府為清洗設備，無奈將停水範圍擴大至全市。有居民透露，自來水在停水前極為混濁，根本無法飲用。

醫院手術全部延期

斷水重創了當地的公共服務與商業活動。市立根室醫院因水源中斷，被迫將今日的所有手術延期。市內眾多餐廳因無法煮食，紛紛臨時歇業；大批市民湧入超市搶購瓶裝水，商家被迫實施限購。

為解燃眉之急，市府在市內九個區域設置臨時給水處，大批市民攜水桶排隊。陸上自衛隊及鄰近市鎮的給水車已抵達現場協助。目前淨水場過濾設備經清洗後，已陸續恢復部分生活用水，當局正全力搶修，期望於週日（26日）前全面恢復飲用水供應。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
黃澤鋒婚姻陷入危機？因教女有分歧直斥太太野蠻又小器 陳麗麗反駁：佢堅持係我問題
黃澤鋒婚姻陷入危機？因教女有分歧直斥太太野蠻又小器 陳麗麗反駁：佢堅持係我問題
影視圈
8小時前
上環城巴座位藏針傷人案 51歲主婦落網 據悉為涉事路線常客
01:41
上環城巴座位藏針傷人案 51歲主婦落網 據悉為涉事路線常客
突發
3小時前
梁珊離世｜長子首披露母離世原因：心臟有事 臨終前不捨親友 逝世前健步如飛思路清晰
10:03
梁珊離世｜長子首披露母離世原因：心臟有事 臨終前不捨親友 逝世前健步如飛思路清晰
影視圈
5小時前
伍詠薇物理治療師二哥罕現身  溫文爾雅撞樣劉偉強  妹妹32年前贈名錶現今飯敘齊戴上
00:40
伍詠薇物理治療師二哥罕現身  溫文爾雅撞樣劉偉強  妹妹32年前贈名錶現今飯敘齊戴上
影視圈
12小時前
港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
國家補貼2026｜港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
投資理財
11小時前
受颱風「紅霞」影響，26日廣東鐵路或全線停運。香港天文台
00:57
颱風「紅霞」︱天文台今晚發一號戒備信號 廣東鐵路周日或全線停運
即時中國
7小時前
熱帶氣旋紅霞情況持續更新。
00:57
熱帶氣旋紅霞．持續更新︱一號戒備信號至少維持至明日中午 天文台考慮明日下午改發三號強風信號
社會
2小時前
【有片】葵涌的士爭執案 警車開咪與6旬男乘客粗口對罵 涉事警被調離崗位
01:20
【有片】葵涌的士爭執案 警車開咪與6旬男乘客粗口對罵 涉事警被調離崗位
突發
8小時前
再有八達通卡即將失效！第33批將於10月尾到期 即睇兩大免費更換方法兼賺$150獎賞
再有八達通卡即將失效！第33批將於10月尾到期 即睇兩大免費更換方法兼賺$150獎賞
生活百科
11小時前
騰訊主管曬¥320萬年終獎涉洩密 遭即時炒魷兼永不錄用
騰訊主管曬¥320萬年終獎涉洩密 遭即時炒魷兼永不錄用
即時中國
7小時前