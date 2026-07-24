遊日注意︱北海道根室市全境停水食肆停業 居民指自來水事前混濁無法飲用

正值日本北海道夏季旅遊旺季，準備前往當地的遊客需留意一宗民生突發事件。北海道根室市昨日（23日）下午起爆發大規模斷水，截至今日（24日）停水範圍已擴大至市內幾乎全境，導致多達1.3萬戶面臨無水可用。由於嚴重影響民生、醫院運作及餐飲業，北海道政府今日已向陸上自衛隊提出災害派遣請求，調派給水車增援。

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這宗大規模停水事故，源於當地連日極端高溫。根室市政府指出，酷暑導致水源地水溫顯著升高，促使藻類等有機物爆發性增長，徹底堵塞了淨水設施的過濾池，導致濾水功能失常。市府為清洗設備，無奈將停水範圍擴大至全市。有居民透露，自來水在停水前極為混濁，根本無法飲用。

醫院手術全部延期

斷水重創了當地的公共服務與商業活動。市立根室醫院因水源中斷，被迫將今日的所有手術延期。市內眾多餐廳因無法煮食，紛紛臨時歇業；大批市民湧入超市搶購瓶裝水，商家被迫實施限購。



為解燃眉之急，市府在市內九個區域設置臨時給水處，大批市民攜水桶排隊。陸上自衛隊及鄰近市鎮的給水車已抵達現場協助。目前淨水場過濾設備經清洗後，已陸續恢復部分生活用水，當局正全力搶修，期望於週日（26日）前全面恢復飲用水供應。