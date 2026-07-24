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TikTok遭歐盟初步認定違法 被指未確保未成年人帳號安全

即時國際
更新時間：21:08 2026-07-24 HKT
發佈時間：21:08 2026-07-24 HKT

歐盟周五（24日）發布初步調查結果，指出短影音平台TikTok對於未成年人的帳號保護未達「數位服務法」的安全標準，可能讓陌生人得以窺探未成年人的生活，並增加網路欺凌風險。

歐盟執委會2024年2月19日啟動針對TikTok的調查，確認平台是否符合「數位服務法」（DSA）。兩年多來陸續發布多項初步調查結果，並於今天發布未成年人帳號安全的初步調查。

增加未成人遭欺凌風險

根據歐盟執委會調查，未成年人可以將TikTok帳號設為公開，這代表任何使用者，甚至沒有TikTok帳號的人，都可以瀏覽未成年人發布的內容。同時，16至17歲的未成年人發布的內容，也可以透過「為你推薦」的功能，推播給其他TikTok使用者。

歐盟執委會表示，這功能可能讓陌生人得以窺探未成年人的生活，潛在加害者可能會主動接觸未成年人。公開的內容也有被用於網路欺凌的風險。

讓他人窺探未成年人生活

調查結果也強調，即便未成年人將帳號設為「私人」，帳號仍可在其他使用者的「追蹤中」和「粉絲」列表中輕易被找到，個人資料、照片可供任何人存取，包括沒有TikTok帳號的使用者。

調查初步認為，TikTok的帳號設定未能符合此標準，過於廣泛地公開未成年人的帳號與內容。

歐盟執委會指出，這份初步調查並非最終結果。接下來將就初步調查結果向歐洲數位服務委員會（European Board for Digital Services）諮詢；同時，TikTok可以對初步調查結果提出書面答覆。

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