葡萄牙歲半女童中暑亡 被揭高溫下困校車長達7小時

葡萄牙阿爾馬達（Almada）周四（23日）發生嚴重的幼童疏忽照顧事故，一名18個月大女童蘇菲亞（Sofia）被工作人員遺忘於幼稚園校車內長達7小時。由於當地正值高溫熱浪，女童被困於酷熱密閉車廂內陷入危殆，經送院搶救後宣告不治。當地警方已正式展開刑事調查。

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上學被誤指無到校

索菲亞的祖母表示，事發當幼稚園準備接孩子回家時，老師卻表示「她今天根本沒有來上課」，母親大驚下隨即尋人，救援人員與警方於下午近4時接獲通報並派員趕赴現場，最終在停靠於另一間幼稚園門口的校車內發現該名女童。

當時女童已被困密閉車廂內被困整整7個小時，生命跡象極度微弱，，送院搶救後依然回天乏術。由於車窗緊閉，期間即使有數百名遊客途經附近的基督君王教堂，亦未能察覺車內異樣。

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歐洲酷熱屢現同類悲劇

葡萄牙警方目前已就事件展開刑事調查，以釐清工作人員接送清點流程與責任歸屬，現階段暫未有人被捕。

歐洲多國近期正遭受極端熱浪襲擊，包括法國、西班牙及意大利等地區，氣溫動輒突破40℃。密閉車廂在陽光曝曬下，內部溫度能在短時間內飆升至致命高度。今年 6月，法國亦曾發生兩名分別 2 歲及4歲幼童被遺忘於車內致死的類似事件。