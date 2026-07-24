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也門胡塞武裝組織揚言封鎖後 中國2艘油輪成功穿越紅海咽喉

即時國際
更新時間：14:34 2026-07-24 HKT
發佈時間：14:34 2026-07-24 HKT

伊朗支持的也門叛軍胡塞武裝組織揚言封鎖紅海交通並襲擊油輪，不過中國遠洋海運集團管理的2艘超大型油輪「新龍洋號」（Xin Long Yang）與「遠新湖號」（Cosnew Lake），周四成功穿越紅海咽喉曼德海峽進入亞丁灣。這兩艘油輪合共載有400萬桶原油，在航行途中將識別資訊主動標示為中國船員及船東。

胡塞武裝組織曾警告要對沙特阿拉伯實施海上封鎖，周三宣稱襲擊2艘懸掛沙特國旗的油輪「恩塞利亞號」（Encelia）和「萊拉號」（Layla），沙特政府證實前者遭到攻擊。

也門胡塞武裝組織揚言封鎖紅海。路透社
也門胡塞武裝組織揚言封鎖紅海。路透社
也門叛軍胡塞武裝組織揚言封鎖紅海交通並襲擊油輪。路透社
也門叛軍胡塞武裝組織揚言封鎖紅海交通並襲擊油輪。路透社

合共載400萬桶沙特石油

但「新龍洋號」與「遠新湖號」自沙特紅海港口揚布裝載原油後，順利通過也門與吉布提之間的紅海水域。這是胡塞發出警告後，載運沙特原油的油輪首度安全通過曼德海峽。

倫敦證券交易所集團（LSEG）的航運數據顯示，懸掛新加坡國旗的超大型油輪「新龍洋號」，周二在紅海中部掉頭停泊，周三晚恢復向南航行。數據顯示，懸掛中國國旗的超大型油輪「遠新湖號」隨後駛離紅海，2艘油輪於周四晚離開紅海。

開往欽州洪港及惠州港卸貨

數據顯示，「新龍洋號」貨輪正駛往廣西南部欽州港，而「遠新湖號」貨輪預計將在廣東省惠州港卸貨。

倫敦證券交易所集團的數據顯示，至少還有2艘由聯合石化（Unipec）租用的超大型油輪原計劃於本月稍後進入紅海，並在揚布港裝載沙特原油，但它們向曼德海峽方向的進發速度放緩，並在亞丁灣繞著小圈航行。 

沙特油輪改航道 繞行非洲往亞洲

胡塞揚言封鎖紅海帶來中東衝突另一項問題。沙特海運集團Bahri旗下船隻與在紅海港口裝載的油輪，除高度戒備外部分選擇改變航道，向北穿越蘇彝士運河，再繞行非洲前往亞洲，不過這需要額外3周的航行時間與極高的運輸成本，同時許多滿載的超大型油輪因吃水過深，無法通過運河。

先前，由於美國與伊朗之間的衝突升級，臨伊朗的霍爾木茲海峽船運陷入癱瘓。不過儘管面臨威脅，曼德海峽的航運依然暢通。船舶追蹤機構Kpler的數據顯示，昨天共有43艘船隻通過當地，比前一天略有增加。
 

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