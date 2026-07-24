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不是AI | 美巨熊高掛電線桿頂端 救援束手無策 最終觸電亡

即時國際
更新時間：13:01 2026-07-24 HKT
發佈時間：13:01 2026-07-24 HKT

美國新墨西哥州出現離奇一幕，郊區一根電線桿上頂部竟然有一頭巨熊，前腳死命抱住電線桿橫臂，後腿則懸掛半空，相當驚險。目擊者打電話報警，但警方和漁獵部門都無能為力，結果這頭熊就在獲救前觸電死亡。

事發於7月20日，目擊者馬倫斯（Shannon Mullens）開車沿著56號公路從新墨西哥州前往奧克拉荷馬州，看到了電線桿上有頭熊，一開始不敢相信，以為眼花，又折返重新確認沒看錯，以為熊應該已經死了，但當時牠還活著，不斷喘著氣，看起來相當虛弱。

野熊前腳死命抱住電線桿橫臂，後腿則懸掛半空，相當驚險。X@ScottEnlow
野熊前腳死命抱住電線桿橫臂，後腿則懸掛半空，相當驚險。X@ScottEnlow
專家救不了野熊，牠最終被電死。X@ScottEnlow
專家救不了野熊，牠最終被電死。X@ScottEnlow

後腳懸空 受困情況太棘手

馬倫斯於是打電話報案，但接線員其實先前已經獲報，也聯絡新墨西哥州魚類與野生動物部門，但他們也無能為力，因為野熊受困位置太高，如果直接發射麻醉針，牠可能會因失去意識而從高處墜落，反而造成致命傷。在相關部門仍束手無策時，這頭熊已經觸電死亡。

新墨西哥州漁獵部門事後證實，地方單位第一時間便設法營救，但仍來不及挽救牠的生命。

相關影片曝光後迅速累積數萬次觀看，美國內政部也轉發影片。不少人對野熊的遭遇感到惋惜，也有人直呼，這是自己看過最不可思議的野生動物畫面之一。

受驚嚇誤爬電線桿 5年前有先例

在2021年亞利桑那州也曾發生類似情況，不過當時的熊幸運獲救。

至於熊為何會爬到電線桿頂端，野生動物專家推測，幼熊或受驚嚇的成熊，在遭遇人群、車流或犬隻追趕時，往往會本能性地往高處攀爬，以致把電線桿當成大樹爬上去躲避。

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