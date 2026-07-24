紐約中央公園附近隨機施襲 嫌犯高喊「真主至上」 2人遭刺傷

美國紐約市中央公園周四（23日）發生隨機襲人事件，一名男子持利器刺傷2人後被捕。嫌犯行兇過程中高喊「真主至上」，遇襲2人分別為一名57歲亞裔男子及一名50歲猶太裔男性。針對這宗襲擊案，警方正朝仇恨犯罪方向調查。

被捕嫌犯為51歲的莫拉萊斯（Raul Morales），2名傷者是在曼哈頓中央公園附近受到襲擊，已送院治療，目前情況穩定。警方表示，2名受害人互不相識，莫拉萊斯與受害人之間也沒有任何已知的聯繫。

嫌犯莫拉萊斯遭警方逮捕。X@JewishWarrior13

紐約警察局長蒂施指出，警方正調查此案，以確認犯案動機。路透社

事發現場都在紐約市中央公園附近。路透社

57歲亞裔男背部中刀

根據受害者和目擊者的證詞，莫拉萊斯在2次襲擊中都高喊「真主至上」，警方目前正在評估這是否屬於仇恨犯罪。

警方稱，襲擊事件始於下午1時半左右，57歲亞裔男子在西84街和中央公園西路附近被人用刀刺傷背部。目擊者說：「傷者當時蹲著，身上插著一把刀，表情非常鎮定。因為他只想一動不動，直到有人來幫忙。」

猶太男子遭螺絲批刺傷

不久後，警方稱一名50歲猶太男子在第86街和阿姆斯特丹大道轉角處被人刺傷，調查人員到場後檢獲一把用信用來行兇的螺絲批。

調查人員稱，嫌犯隨後步行幾個街區到阿姆斯特丹大道的一棟公寓大樓，並將自己反鎖在裡面。紐約市警察局緊急服務小組其後經過短暫談判後，於下午2點45分左右將嫌犯逮捕。

紐約警察局長蒂施聲稱，警方記錄顯示，嫌犯沒有精神病紀錄。但紐約市長馬姆達尼在X上說，初步調查顯示，精神健康問題可能是嫌犯犯案因素。警方消息人士指，嫌犯此前曾被捕7次，其中包括至少2宗涉毒案件。

警朝仇恨犯罪調查

蒂施指出，警方正調查此案，以確認犯案動機，或涉仇恨犯罪

馬姆達尼強調，這種令人憎惡的卑鄙襲擊絕不容忍在紐約發生。

根據警方數據，近年來紐約市的仇恨犯罪案件增加，而整體暴力犯罪率則呈現下滑。蒂施4月指出，今年截至目前為止，紐約市確認的仇恨犯罪中，有超過一半是針對猶太人。

紐約州長：紐約與猶太和亞裔社群站在一起

紐約州州長霍楚爾表示，她對今次攻擊事件感到厭惡，並強調紐約與猶太和亞裔社群站在一起。

她在社交平台X上發文指出：「亞裔紐約客跟猶太裔紐約客一樣，近年來承受一波又一波因仇恨驅動的暴力。仇恨很少只針對一個族群。無論仇恨何時何地出現，紐約都會持續對抗。」