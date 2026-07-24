美特勤局人員遭停職調查 疑洩露萬斯要求軍機送兒子打高球

美國特勤局一名負責保護副總統萬斯的特勤人員已被停職，並因涉嫌洩露侮敏感資訊而接受調查。洩漏的具體內容尚未公布，但據報此事涉及有媒體稱萬斯曾希望搭乘軍用直升機送兒子上高爾夫球課。

美國電視網MS NOW上周引述匿名消息人士報道，萬斯曾要求搭乘代號為「Marine Two」的軍用直升機，與兒子一同前往位於華盛頓附近安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）內一座戒備森嚴的高爾夫球場。

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美國特勤局一名負責保護副總統萬斯的特勤人員已被停職。路透社

傳曾要求華盛頓地區睇樓

MS NOW聲稱，該趟飛行最終因雷暴取消，但這只是萬斯一家多次臨時提出行程要求中的其中一次；其他私人行程還包括要求在華盛頓地區睇樓。由於萬斯及其家人頻繁提出私人出行需求，負責保護他的特勤人員對此愈來愈感到不滿。

美國特勤局傳播主管古列爾米（Anthony Guglielmi）證實，副總統保護部門一名成員正接受行政調查，並可能面臨刑事調查，原因是涉嫌危及行動安全及資訊安全。

特工不滿萬斯一家臨時提出私人行程

古列爾米補充，特勤局不會對此案細節發表評論，但任何可能危及受保護對象安全的行為，都絕不會被容忍。而白宮拒絕對調查發表評論。

副總統辦公室上周就該報道向MS NOW發聲明稱：「萬斯一家感謝美國特勤局的男女特工為我們國家作出的傑出貢獻。保護一位肩負重任、擁有龐大政策組合和年輕家庭的副總統是一項獨特的挑戰，但特勤局特工每天都出色地完成這項任務。」

