澳洲醫院混淆紀錄向家屬錯發死訊 女子被誤當亡者半年擬提告

澳洲墨爾本早前發生嚴重的醫療紀錄混淆事故。一名54歲女子獲家人告知其「死訊」，發現當地醫院竟將她的醫療紀錄與另一名已故女子的檔案合併長達半年，令其家人受嚴重的精神創傷。目前，涉事醫院及警方已就事件道歉並展開內部審查，事主則聘請律師採取法律行動。

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從未到診卻出現記錄

事主巴克利（Michelle Buckley）於今年年中獲家人來電，稱被警方上門告知她已「離世」的消息。巴克利隨後親自聯絡警方澄清，得知警方於5月13日在一處民宅外，發現一名55歲無家可歸女子的遺體。由於死者身上帶有相關醫療文件，警方遂將死者身分誤確認為巴克利並通知家屬。

巴克利了解後發現，「死訊」來自墨爾本的韋里比默西（Werribee Mercy Hospital）醫院，但她從未在這間醫院求診，透過查閱網上健康紀錄系統，發現原因是自己的檔案中，被莫名混入了大量該名已故女子的診療及檢查紀錄。巴克利先後兩次要求醫院解釋，但未獲回應。巴克利稱事件令其家人受精神創傷，已交由律師處理，她說：「全家人都悲痛欲絕，我的姨姨因為太難過，不得不去我表親家住了一周左右。」

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死者生前四度指資料有誤遭忽視

院方回應指，因兩名女子姓名及年齡相近，醫院並早在半年前已錯誤識別，且該名已故女子生前曾四度向醫護人員指出個人資料有誤，惟未有採取行動修正，對此深感抱歉。院方承諾，目前正就醫療記錄問題進行全面審查，並會加強患者身分識別流程，確保同類事件不再發生。

巴克利表示，由於過往曾接受多項醫療檢查，而檔案中出現了另一名女性數月前的各種醫院預約和醫療檢查記錄，令她極度擔心過往拿到的檢查結果是否準確。

目前，相關醫療記錄仍然在釐清當中。有當地律師指，以前從未見過這樣的案件，認為調查重點將是該起據稱隱私泄露事件的完整規模，而過程可能需要數月。