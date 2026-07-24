歐洲山火數萬人疏散 至少3消防員殉職 西班牙首都進緊急狀態

歐洲持續遭熱浪侵襲，西班牙、法國及意大利等多國山火蔓延，至少3名消防員在救火時殉職。西班牙因多宗山火失控，宣布首都馬德里地區和鄰近首都的阿維拉省進入國家緊急狀態，大馬德里地區已有1萬人被迫撤離。法國西南部城市波爾多以西森林起火並快速蔓延，超過2萬人緊急疏散。在意大利，意大利西西里島西部多地亦被山火吞噬。

西班牙周四晚在馬德里地區及首都附近的阿維拉省宣布全國緊急狀態，旨在加快資源部署以撲滅馬德里地區的山火。

西班牙因多宗山火失控，宣布首都馬德里地區和鄰近首都的阿維拉省進入國家緊急狀態。法新社

西班牙山火失控，大馬德里地區已有1萬人被迫撤離。法新社

法國西南部城市波爾多以西森林起火並快速蔓延，超過2萬人緊急疏散。路透社

法國山火濃煙遮蔽天空。路透社

馬德里地區逾萬人疏散

近日馬德里地區已有超過一萬人疏散，該地區同時發生多宗森林大火。

西班牙當局周四清晨向距離馬德里約60公里的阿爾迪亞·德·弗雷斯諾約3500人發出撤離訊息。

在阿維拉省發生的山火正失控蔓延，布爾戈洪多、埃爾蒂恩布洛和納瓦文加３個市鎮的居民已被命令留在室內。

此外，由於火勢迅速蔓延，埃爾蒂恩布洛的一個鄉郊度假村和一個住宅區已有1500人被疏散。

最大規模山火在馬德里另一側瓜達拉哈拉省發生，距首都約100公里，自上周四以來已燒毀3萬2000公頃土地。

波爾多附近超過2萬居民緊急撤離

法國當局則表示，波爾多附近的山火已燒毀2000公頃土地，約500名消防人員到場滅火，逾2萬人緊急疏散。

今次山火在旅遊勝地發生，被疏散人員包括大量露營度假的遊客。大火還逼近波爾多機場，導致航班一度停飛。

有2名消防員在撲救波爾多機場附近爆發的山火時殉職。

西西里島多地被山火吞噬

意大利西西里島西部多地被山火吞噬。當地氣溫超過40度，且不時有強烈陣風，加快火勢蔓延。

意大利亦有一名消防員在救火時喪生。