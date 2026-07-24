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關稅戰｜特朗普全球關稅將到期 周五起對60貿易夥伴徵10%至12.5%新關稅

即時國際
更新時間：05:45 2026-07-24 HKT
發佈時間：04:19 2026-07-24 HKT

特朗普全球關稅將於當地周四（23）午夜屆滿，美國最新公布，由周五（24日）凌晨0時起，對60個貿易夥伴徵10%至12.5%新關稅。

引用「301條款」 無縫接替10%臨時全球關稅

路透社報道，美國特朗普政府引用《1974年貿易法》「301條款」，由當地時間周五（24日）起，以執法不力、未嚴格禁止強迫勞動為由，對包括歐盟在內的60個貿易夥伴加徵10%至12.5%的新關稅。白宮高級官員於周四證實，新關稅將緊接於周五凌晨0時01分（美東時間）生效，無縫接替同時間屆滿的10%臨時全球關稅。

美國由當地周五（24日）凌晨0時0分起，對60個貿易夥伴徵10%至12.5%新關稅。美聯社資料圖片
美國由當地周五（24日）凌晨0時0分起，對60個貿易夥伴徵10%至12.5%新關稅。美聯社資料圖片

美聯邦最高法院今年2月宣告特朗普去年依據國家緊急狀態法徵收的10%至50%「互惠」關稅無效後，特朗普隨即引用《1974年貿易法》第122條徵收為期150天的10%臨時關稅，該命令於美東時間周五凌晨0時01分到期。

是次白宮改為引用該法的「301條款」（針對不公正貿易行為）加徵新關稅。雖然新稅率與涵蓋範圍跟即將到期的臨時關稅相若，但美方官員否認新稅只是「直接替代品」。官員解釋，美國對強迫勞動產品的進口禁令比任何國家都嚴格，其他國家的鬆懈執法對美國構成不公平競爭優勢，故此舉是為了維護供應鏈正義及響應國會呼籲。

設過渡期與多項豁免 能源及《美墨加協定》商品免受影響

新關稅於美東時間周五凌晨0時01分起生效，但在途商品（goods in transit）可獲豁免至7月28日凌晨0時01分。

此外，白宮公佈多項豁免清單，以減輕對本土經濟及供應鏈的衝擊。豁免產品包括：

  • 石油及天然氣（Oil and gas）

  • 化肥（Fertilizer）

  • 部分食品（Certain foodstuffs）

  • 已受「232條款」（國家安全）約束的商品，如汽車、鋼鐵、鋁材及銅材

  • 符合《美墨加貿易協定》（USMCA）規範的商品（考慮到北美高度整合的供應鏈與美資成分）

印度等國改善立法獲降稅率

根據最終公佈的301條款細則，關稅分為兩檔：已通過適當打擊強迫勞動法律的國家，其進口商品將被徵收較低的10%稅率；若相關禁令被評為不足，則會被課以更高的12.5%稅率。官員透露，部分國家如印度，因近期通過了相關法案及採取改善行動，稅率已由最初建議的水平調低至10%。

 

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