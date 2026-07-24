伊朗局勢｜伊打擊約旦美軍基地毀薩德系統雷達 特朗普：正考慮重啟大規模空襲

伊朗伊斯蘭革命衛隊周四（23日）發表聲明，表示向約旦及科威特境內美軍設施發動新一輪導彈及無人機攻擊，聲稱摧毀約旦一個美軍基地內一套薩德（THAAD）反導系統雷達、一套愛國者（Patriot）防空系統及燃料儲存設施，又指科威特一處空軍基地的直升機機庫遭擊中，部分美軍人員受傷。革命衛隊警告，只要美國繼續空襲伊朗，針對區內美軍目標的報復行動便不會停止。

伊朗警告：美軍不停手報復不會停止

美國總統特朗普同日接受美國傳媒Axios專訪時表示，正認真考慮重新向伊朗發動大規模軍事行動，規模可能較今年2月展開的軍事行動更加猛烈。

伊朗軍方表示，今次行動是回應美軍連續第12日空襲伊朗軍事目標。伊朗傳媒報道，南部及西南部多個地區遭導彈攻擊，多處傳出爆炸聲。革命衛隊重申，美國及其盟友在中東的軍事基地，將繼續成為伊朗武裝部隊的合法打擊目標。

不過，截至目前，美國、約旦及科威特官方均未證實革命衛隊所稱的薩德雷達及愛國者系統被摧毀，亦未確認有美軍傷亡，相關戰果仍未獲獨立消息證實。

美增派兵力部署中東 兩航母打擊群戒備

《華爾街日報》引述知情人士報道，美國正持續向中東增派部隊、武器裝備及醫療人員，以便為總統特朗普提供更多軍事選項。

報道指出，在增援部隊抵達前，美軍於中東已部署數萬名士兵，以及超過10艘軍艦，包括兩個航空母艦打擊群、11艘導彈驅逐艦及一支海軍陸戰隊遠征隊，區內軍事部署規模進一步擴大。

特朗普接受美國傳媒Axios專訪時說：「我正在考慮發動一次大規模攻擊，規模將前所未有。我已很接近作出決定，我們已為此做好準備。」但他強調，目前尚未作出最後決定。

他又表示，若有需要，以色列可在「兩分鐘內」加入戰事，但強調美國毋須依靠任何國家，也有能力再次對伊朗發動攻擊。不過，他承認若以色列參戰，將可能引發伊朗新一輪報復，令局勢進一步惡化。

談及外交前景時，特朗普認為伊朗有意恢復談判，但仍未準備好達成協議，「他們還未感受到足夠的痛苦」，暗示美方將繼續維持軍事及政治壓力。

美眾院通過限制戰爭決議 參院否決同類法案

就在特朗普考慮擴大軍事行動之際，美國國會再次出現制衡聲音。

美國眾議院周四在4名共和黨議員倒戈、民主黨一致支持下，以214票贊成、208票反對通過《戰爭權力決議》（War Powers Resolution），要求總統在未獲國會授權前，不得持續對伊朗發動戰爭。

不過，參議院其後審議內容相若的法案時，以47票贊成、49票反對否決決議，意味特朗普暫時毋須面對新的法律限制。分析指出，相關決議象徵意義大於實際約束力，過往國會亦曾通過類似決議，但未能阻止白宮繼續軍事行動。

美沙簽民用核能合作 特朗普要求沙特先與以色列復交

另一方面，美伊戰火持續之際，美國與沙特阿拉伯周三達成民用核能合作協議，容許沙特為民用核反應堆提煉濃縮鈾燃料。

不過，特朗普其後在社交平台發文表示，有關合作的前提，是沙特須加入《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords），恢復與以色列的正常外交關係，反映華府正嘗試把中東軍事部署與區內外交安排同步推進。