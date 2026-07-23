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美俄外長魯比奧與拉夫羅夫東盟會議會晤 討論烏克蘭戰事及美俄外交關係正常化

即時國際
更新時間：20:26 2026-07-23 HKT
發佈時間：20:25 2026-07-23 HKT

正在菲律賓馬尼拉出席東盟外長系列會議的俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），今日（23日）與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）舉行會談。雙方就極度緊張的烏克蘭戰事、兩國外交使團工作條件正常化，以及恢復雙邊接觸等核心議題交換意見。會上，拉夫羅夫向美方發出嚴厲警告，重申西方繼續向烏克蘭輸送武器的做法絕不可接受。

拉夫羅夫就前線戰況與美溝通

根據俄羅斯外交部發表的聲明，拉夫羅夫在會面中向魯比奧詳細介紹了目前俄烏兩軍接觸線沿線的最新局勢。拉夫羅夫強調，西方國家持續向基輔當局輸送大量武器，以及部分歐洲國家試圖在戰場上令俄羅斯遭受「戰略失敗」的破壞性政策，對俄方而言均是絕對無法接受的紅線。

不過，拉夫羅夫亦向美方重申，俄羅斯始終願意透過政治和外交途徑，尋求和平解決烏克蘭衝突的方案。

討論美俄外交使團正常化

除了地緣政治衝突，兩國外長亦就美俄雙邊關係進行了務實探討。雙方討論了俄美外交使團工作條件正常化的具體問題，並一致表示支持發展兩國立法機構之間的交流以及文化領域的合作。

兩國代表商定，未來將繼續透過外交部門保持經常性接觸，包括在聯合國等國際組織框架內加強溝通。儘管俄方曾多次批評美方藉由「有償出售」等方式源源不斷向烏克蘭提供軍備、並非「絕對中立」，但此次美俄外長在馬尼拉的直接對話，仍被外界視為在兩國冰封關係中釋放出的重要外交協商信號。

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