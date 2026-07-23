23歲洪都拉斯環球小姐亞軍阿基諾離奇陳屍寓所 警方正調查死因未排除他殺

國際選美界傳出令人震驚的噩耗。曾代表參加2026年環球小姐（Miss Universe）地區賽事、並榮獲洪都拉斯首都特古西加爾巴（Tegucigalpa）賽區亞軍的23歲佳麗阿基諾（Wualys Fuentes Aquino），日前被發現離奇陳屍於其寓所內。由於其家人事前已連續多日無法與她取得聯絡，警方接報到場查看後才揭發悲劇。目前警方正就其死因展開深入調查，尚未排除涉外力介入或他殺的可能性。

失聯數日揭發斃命 驗屍確定死因

綜合外媒報道，阿基諾的家人因連續數天無法與她取得聯繫，心急如焚下決定報警求助。當地警方於本周一（20日）前往阿基諾位於首都特古西加爾巴的公寓查看，赫然發現她已倒斃屋內。警方表示，目前法醫正進行驗屍程序以確定確切死因，除了循自然死亡方向調查外，當局強調現階段不會排除任何外力介入或他殺的嫌疑。

生前攻讀雙學位 最後發文練拳擊成絕響

年僅23歲的阿基諾被視為洪都拉斯選美界的明日之星，剛於今年6月奪得特古西加爾巴環球小姐大賽亞軍。除了模特兒事業，她生前亦於洪都拉斯國立自治大學攻讀國際市場營銷與社會工作雙學位。

特古西加爾巴環球小姐組織於周三（22日）發表聲明，對阿基諾的離世表示深切哀悼。聲明讚揚她是一位總是樂於助人、令同伴閃耀的女性，對其死訊感到「極度震驚」，形容她的存在「真正帶來了正面的改變」。

在阿基諾離世前數天，她曾於社交平台分享在拳擊館訓練的影片，並寫道：「拳擊不在於輸贏，而在於當事情不如意時，你如何與內心的自己搏鬥並堅持下去。」這段最後的勉勵如今成為絕響，令大批粉絲及親友悲痛不已。