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郵輪無品女客用「餐叉狂刮腳底」 全網崩潰：以後自備餐具｜有片

即時國際
更新時間：18:24 2026-07-23 HKT
發佈時間：18:20 2026-07-23 HKT

慎入！國外一艘嘉年華郵輪（Carnival Cruise Line）日前爆出令人極度作嘔的「餐叉抓腳」事件。一名女遊客在船上餐廳用餐時，先是被目擊不斷用手抓腳，其後竟用同一隻手直接拿取Pizza食用；隨後更被揭發變本加厲，在眾目睽睽下，直接拿起餐桌上的金屬餐叉狂刮自己赤裸的腳底板。有關影片在社交媒體瘋傳，累積逾千萬次觀看，網民紛紛崩潰直呼「以後去旅行必須自備餐具」。

手抓腳後徒手食薄餅

根據外媒NDTV及網民在Instagram發布的影片顯示，該名女遊客在郵輪公共用餐區坐下，期間似乎因腳部發癢不適，旁若無人地伸手不斷抓腳，隨即在未有消毒清潔的情況下，直接用同一隻手拿取一片Pizza放進口中。

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更令人震驚的畫面在後續影片中曝光，女遊客竟順手拿起餐桌上供旅客使用的金屬餐叉，在大庭廣眾之下，直接去摩擦並大力刮其赤裸的腳底板，誇張行徑令鄰桌乘客大感噁心，並在驚愕中暗中錄下鐵證。

郵輪公司急發聲明警告

影片曝光後隨即引發網絡海嘯式熱議，網民紛紛怒斥其行為極度自私且毫無衛生常識。不少人驚呼：「以後出外用餐必須開始自備餐具」、「拜託告訴我，那把叉子最後有被工作人員扔掉」。

事件亦迅速驚動了嘉年華郵輪官方。郵輪公司隨即發表強硬聲明回應，證實團隊在得知事件後已第一時間介入，並已將涉事餐具即時回收及永久停用。官方在聲明中義正言辭地警告：「我們必須澄清，叉子是用來吃東西的，不是用來做足部護理。衛生與清潔對我們而言絕非兒戲。」

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