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泰國6槍手坐農夫車 掃射南部檢查站殺5士兵6平民受傷

即時國際
更新時間：17:00 2026-07-23 HKT
發佈時間：17:00 2026-07-23 HKT

泰國南部發生恐襲事件，有6名槍手乘農夫車及電單車，向一個檢查站掃射及投擲爆炸品，導致5名士兵殉職，6名平民包括兩名兒童受傷。泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）譴責事件，下令緝拿兇手。

綜合外電報道，22日晚近7時，泰國南部那拉提瓦府Ranae縣一個檢查站，遭最少6名槍手，搭乘一輛農夫車及一輛電單車開槍掃射。

現場CCTV顯示，農夫車行至數名士兵旁，車上槍手突然開槍，多名士兵未及反應已中槍倒地。

武裝分子之後又投擲管狀炸彈，搶走3名士兵的AK-47步槍、3件防彈衣及3部手機然後逃去。事件中有5名士兵殉職，另有6名平民，包括一名3歲女童及1名10歲男童受傷，男童因腿傷留醫，目前情況穩定。

警方事後在遇襲檢查站21公里外，發現已被燒毀的犯案農夫車。

總理阿努廷指事件是明顯以政府為目標的恐怖襲擊，已下令軍警部門追緝兇徒。

 

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