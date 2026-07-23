世界盃2026︱逾8萬阿根廷球迷簽名求重賽 惟近2900萬人聯署籲禁阿國日後參賽

2026年美加墨世界盃已圓滿落幕，但賽事引發的爭議與討論仍在持續發酵。近日，網絡上出現兩項截然不同的線上聯署，一方面有阿根廷球迷發起請願要求決賽重賽；另一方面，也有海量網友發起聯署，要求將阿根廷踢出世界盃參賽國名單，形成強烈對比。

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阿根廷球迷質疑主裁偏袒

據西班牙媒體《埃菲社》22日報道，在決賽結束後，有阿根廷球迷在線上請願平台發起聯署，質疑決賽主裁判斯拉夫科．溫契奇（Slavko Vincic）的判罰，要求國際足協（FIFA）重新審查於7月19日在紐約舉行的決賽。

發起人認為，決賽主裁判的某些判罰「影響了比賽進程」且「存在違規情況」，呼籲國際足協介入調查。截至出稿前，該請願已獲得近8萬球迷簽名支持，惟請願內容並未提供經核實的具體證據。

與此同時，有網友在世界盃期間自製請願網站，發起名為「將阿根廷踢出（Kick Argentina Out）」的聯署，最初目標為募集500萬個簽名。請願內容指稱國際足協與裁判偏袒美斯（Messi）及阿根廷隊，主張日後把阿根廷排除在世界盃之外，以確保比賽公平。

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截至出稿前，該請願網站目前已獲得來自170個國家或地區、高達2900萬人簽名支持，遠超原定目標。

對此，該網站管理員在決賽結束後留言表示：「國際足協無視了我們，但西班牙信守了承諾。謝謝你，西班牙。」

在本屆美加墨世界盃決賽中，西班牙隊於加時賽以1:0擊敗衛冕冠軍阿根廷隊，繼2010年南非世界盃後，第二次奪得世界盃冠軍。

