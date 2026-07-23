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伊朗局勢︱美國沙特簽民用核協議擬在當地提煉鈾 分析：恐引發中東核擴散

即時國際
更新時間：15:32 2026-07-23 HKT
發佈時間：15:32 2026-07-23 HKT

正值美伊再次互轟、胡塞武裝封鎖沙特海上通道，導致中東局勢繼續升溫之際，美國能源部周三（22日）宣布，部長賴特（Chris Wright）與沙特阿拉伯能源大臣阿卜杜勒阿齊茲（Abdulaziz bin Salman）簽署了民用核能合作協議及雙邊保障協議。

2009年美國阿聯酋已簽署類似協議

據悉，這兩份協議為兩國長達數十年、價值數十億美元的夥伴關係奠定法律基礎，除了推進經濟與戰略目標外，也將為美國企業參與沙特的核能計劃提供便利。

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美國與沙特阿拉伯達成民用核協議。U.S. Department of Energy@X
美國與沙特阿拉伯達成民用核協議。U.S. Department of Energy@X

協議目前已提交美國國會審議，具體細節尚未對外公開。不過據美國媒體報道，協議包含一項關鍵條款：若美沙雙方聯合研究後認定有其必要，美國企業將在沙特建造一座濃縮鈾設施。

由於濃縮鈾既可用於核能發電，亦可用於製造核武器。有專家指出，這或是美國首次在意向國本土提煉濃縮鈾，可能為局勢本就動盪的中東地區帶來核擴散風險。

美方強調，該協議恪守最高標準的核安全與防擴散規範，並採用了美國最先進的核能技術，旨在促進國內繁榮並確保海外盟友安全。沙特政府則發表聲明表示，此協議是沙特王儲穆罕默德去年11月訪美後的成果，代表兩國在能源領域合作的延續。

此前，美國曾於2009年與阿聯酋簽署類似的民用核能協議，但當時並未包含濃縮鈾條款。由於以色列被指是目前中東地區唯一擁有核武的國家，媒體分析認為，該協議對沙特而言是一項重大戰略勝利，未來或將重塑中東的權力格局。

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