伊朗局勢︱特朗普警告襲商船即炸基建 伊朗反嗆：沒一滴石油能從中東運出

美軍中央司令部22日於社交媒體宣佈，在美東時間當天下午5時30分，美軍對伊朗軍事目標發動新一輪空襲，這已是美軍連續第12晚對伊朗展開軍事行動。美方同時警告，若伊朗持續襲擊霍爾木茲海峽的商船，美軍將打擊伊朗的基礎設施。對此，伊朗方面強硬反嗆，美軍的軍事行動最終只會導致「沒有一滴石油能從中東出口」。

伊朗：「以眼還眼」乃國防原則

美國總統特朗普22日在社交媒體上發文威脅，伊朗每次在霍爾木茲海峽向船隻開火，美軍就會轟炸並摧毀伊朗一座橋樑或發電廠，打擊範圍包含德黑蘭市內及周邊的民用設施。

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對此，伊朗軍方回應警告，若美方將針對伊朗基礎設施的威脅付諸行動，伊朗武裝力量將全面報復，打擊中東地區內與美國有利益關聯的石油、天然氣、電力和經濟基礎設施，務求令「一滴石油都無法出口」。

伊朗國營電視台隨後播報了國會議長卡利巴夫（Ghalibaf）與外交部長阿拉格齊（Araghchi）的聲明。卡利巴夫強調，若伊朗無法出口石油，該地區將沒有任何國家可以出口；若伊朗無法獲得安全保障，區內亦不會有任何基礎設施安全，並稱霍爾木茲海峽局勢已無法恢復至戰前狀態。

而外長阿拉格齊則表明，「以眼還眼」是伊朗的國防原則，任何侵略行為都將面臨伊朗強烈且果斷的回應。

