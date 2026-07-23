Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊波拉疫情︱民主剛果累計逾千人病歿 非洲疾控中心籲加強抗疫

即時國際
更新時間：12:24 2026-07-23 HKT
發佈時間：12:24 2026-07-23 HKT

今年5月中旬起，剛果民主共和國（又稱民主剛果）與烏干達爆發嚴峻的伊波拉病毒疫情。當地衞生官員表示，民主剛果爆發的伊波拉疫情持續蔓延，累計死亡人數已突破 1,000 人。

累計逾2500宗確診

 

相關新聞：伊波拉疫情｜加拿大收緊限制 禁過去21天曾訪剛果外國公民入境

非洲疾病控制和預防中心（Africa CDC）總幹事卡塞亞（Jean Kaseya）在會議上表示，目前伊波拉疫情在民主剛果已造成 1,031人死亡。他呼籲各方必須加強抗疫力道以遏制病毒傳播，否則這輪疫情恐將演變成史上規模最大的伊波拉疫情。

根據民主剛果官方先前公佈的數據，當地已累計2,473宗確診個案，其中999人死亡。至於鄰國烏干達，則累計錄得2宗死亡個案；當地最後一名伊波拉患者已於上周康復出院，若未來連續42天未出現新增病例，烏干達即可正式宣佈結束疫情。

最Hit
天文台︱熱帶氣旋「紅霞」首報路徑出爐！料增強為颱風 周日凌晨闖港300公里內登陸廣東沿岸
01:09
天文台︱熱帶氣旋「紅霞」首報路徑出爐！料增強為颱風 周日凌晨闖港300公里內登陸廣東沿岸
社會
5小時前
英媒：胡志偉抵英國於機場被扣留 護照遭沒收或遣返香港 據悉其後已入境
01:03
英媒：胡志偉抵英國於機場被扣留 護照遭沒收或遣返香港 據悉其後已入境
政情
46分鐘前
深圳地鐵︱央視評深圳地鐵安檢事件 稱公共服務當有科學預判
01:16
深圳地鐵︱央視評深圳地鐵安檢事件 稱公共服務當有科學預判
即時中國
16小時前
仔女發公開信哀求父母「搵工做」：「呢啲愛太窒息！」背後原因惹爭議｜Juicy叮
仔女發公開信哀求父母「搵工做」：「呢啲愛太窒息！」背後原因惹爭議｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
周末北上注意！深圳地鐵新安檢 官方3招提速「不到一分鐘通過」 即睇限制及禁攜清單
周末北上注意！深圳地鐵新安檢 官方3招提速「不到一分鐘通過」 即睇限制及禁攜清單
旅遊
19小時前
《中年好聲音》停辦一年引爆「亞視魔咒」？網民瘋傳三位鐵腳難敵宿命 張佳添大派定心丸
《中年好聲音》停辦一年引爆「亞視魔咒」？網民瘋傳三位鐵腳難敵宿命 張佳添大派定心丸
影視圈
17小時前
謝賢鍾景輝施南生等28位圈中人七個月內相繼離世 網民嘆2026年香港娛圈噩耗不斷感惋惜
謝賢鍾景輝施南生等28位圈中人七個月內相繼離世 網民嘆2026年香港娛圈噩耗不斷感惋惜
影視圈
4小時前
長者銀行福利2026｜60歲以上專享！全港12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
長者銀行優惠2026｜60歲以上專享福利！12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
生活百科
2026-07-21 17:30 HKT
全家月入16萬自嘲似乞衣？中環高薪族列開支清單呻如賣身 網民：自己攞嚟？｜Juicy叮
全家月入16萬自嘲似乞衣？中環高薪族列開支清單呻如賣身 網民：自己攞嚟？｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-22 12:00 HKT
劉鑾雄千金劉秀盈賀父75歲生日  曝光爸爸年輕型仔照  彈結他騷電眼多才多藝
劉鑾雄千金劉秀盈賀父75歲生日  曝光爸爸年輕型仔照  彈結他騷電眼多才多藝
影視圈
18小時前