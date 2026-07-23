伊波拉疫情︱民主剛果累計逾千人病歿 非洲疾控中心籲加強抗疫
更新時間：12:24 2026-07-23 HKT
發佈時間：12:24 2026-07-23 HKT
發佈時間：12:24 2026-07-23 HKT
今年5月中旬起，剛果民主共和國（又稱民主剛果）與烏干達爆發嚴峻的伊波拉病毒疫情。當地衞生官員表示，民主剛果爆發的伊波拉疫情持續蔓延，累計死亡人數已突破 1,000 人。
累計逾2500宗確診
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非洲疾病控制和預防中心（Africa CDC）總幹事卡塞亞（Jean Kaseya）在會議上表示，目前伊波拉疫情在民主剛果已造成 1,031人死亡。他呼籲各方必須加強抗疫力道以遏制病毒傳播，否則這輪疫情恐將演變成史上規模最大的伊波拉疫情。
根據民主剛果官方先前公佈的數據，當地已累計2,473宗確診個案，其中999人死亡。至於鄰國烏干達，則累計錄得2宗死亡個案；當地最後一名伊波拉患者已於上周康復出院，若未來連續42天未出現新增病例，烏干達即可正式宣佈結束疫情。
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