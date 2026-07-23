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政府關門危機︱美兩黨支出分歧難解 特朗普警告9月或再「停擺」

即時國際
更新時間：10:36 2026-07-23 HKT
發佈時間：10:36 2026-07-23 HKT

美國總統特朗普（Donald Trump）在其總統生涯（包含第一任期及第二任期）中，聯邦政府已經歷了4次停擺。當地時間22日，特朗普在佐治亞州發表演講時提及，由於共和黨和民主黨在支出優先事項上存在分歧，9月份或將再次出現聯邦政府「停擺」。

撥款案過關面臨苦戰

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對此，共和黨控制的眾議院於當地時間7月21日通過一項名為「持續撥款決議」的短期撥款法案，將政府機構的運作資金延長至12月4日，以防止政府在11月中期選舉前因資金耗盡而被迫關門。

法案現已送交參議院。因多數民主黨人反對，共和黨領導層正與民主黨談判，並考慮提出參議院版本的方案以尋求共識。若國會未能於9月30日午夜（即本財政年度結束）前及時通過撥款法案，到時大部份聯邦政府機構及項目的資金將告罄。

大致上來說，美國民主黨與共和黨在支出上的根本分歧在於「規模」與「優先順序」。民主黨支持擴大政府支出以強化社會福利與公共服務；而共和黨則主張小政府、嚴控預算，優先削減社會支出以平衡財政，但傾向增加國防經費。

自1976年美國國會修訂預算程序以來，聯邦政府總共發生了25次資金短缺或停擺事件。

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