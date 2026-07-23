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馬杜羅夫婦涉毒案紐約再出庭 確定明年6月開審最重判終身監禁

即時國際
更新時間：09:43 2026-07-23 HKT
發佈時間：09:43 2026-07-23 HKT

遭美軍綁走並押解至美國的委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolás Maduro），於當地時間周三（22日）在紐約南區聯邦地區法院再次出庭。法官正式宣佈，馬杜羅案件的指控程序將於明年6月1日展開。報道指出，這個審訊日期是馬杜羅與美國司法部於前日一同建議。

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場外有數十支持者聲援馬杜羅

當日，有數十名支持者聚集在法院外抗議，要求美方立即釋放馬杜羅夫婦，並呼籲美國停止對外的軍事干涉。

今年1月3日，美軍對委內瑞拉發動軍事行動，綁走馬杜羅夫婦並將其帶回美國。美國司法部門指控二人涉嫌走私毒品等罪行。馬杜羅夫婦於1月5日首次出庭時，已全面否認美方的相關控罪。

馬杜羅現時面臨毒品恐怖主義及販運可卡因等4項嚴重指控，但他與妻子均全面否認控罪。若罪名成立，他將可能面臨終身監禁。他現被關押於紐約布魯克林的大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）。

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