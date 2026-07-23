伊朗局勢︱特朗普威脅重擊伊朗「鎬山」核設施 核專家指極難摧毀

美國和伊朗連續第11天互相攻擊。美國總統特朗普周二（21日）揚言，美國「可能很快」重擊伊朗中部「鎬山」地下核設施。

特朗普：伊朗逼切想要會面

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特朗普在白宮會見到訪的黎巴嫩總統奧恩，被媒體問及伊朗是否已將離心機轉移至鎬山隧道群時，特朗普說，「我認為他們有可能已經這麼做了，但我們並沒有確鑿紀錄」。

他還說，除非伊朗擁有核材料，否則光有設施沒有任何意義，「我們追蹤的是材料，那才是關鍵所在」，「我們可能很快就會對該地區實施打擊，而且力度會非常大」。特朗普說，伊方「逼切想要會面」，但「在他們準備好進行有實質意義的會面之前，我們甚至連談的興趣都沒有」。

鎬山位於伊朗中部伊斯法罕省，距納坦茲核設施約1.6公里。《華爾街日報》報道，鎬山核設施上方為堅硬的花崗岩山體，有消息人士透露該設施可能在山體地下約90米至140米。以色列情報部門認為，伊朗已於2025年秋天將數千台鈾濃縮離心機，轉移至位於鎬山的地下隧道內。核政策專家家阿克頓說：「像鎬山這樣的深層地下設施，對於非核武器而言基本上是堅不可摧的。」

另一方面，伊朗支持的也門叛軍胡塞武裝周一宣布對沙特阿拉伯實施「海上禁運」。控制紅海口沿岸地區的胡塞武裝在致航運公司的信中威脅，任何裝載或卸下沙特原油的船隻都將遭到攻擊。特朗普談及胡塞武裝可能封鎖紅海一事時說，目前還沒有發生這種情況，「如果真發生了，我們會採取行動，處理好」。

