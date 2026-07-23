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美眾議院通過1.15萬億美元《國防授權法案》 金額史上最高

即時國際
更新時間：06:53 2026-07-23 HKT
發佈時間：06:53 2026-07-23 HKT

美國共和黨控制的眾議院周三（22日）以216票贊成、212票反對，通過2027財政年度《國防授權法案》（National Defense Authorization Act，NDAA），授權國防開支高達1.15萬億美元（約8.97萬億港元），金額為歷來最高。眾議院其後再以216票對214票，通過另一項總值950億美元（約7,410億港元）的預算決議案，為伊朗軍事行動、國家安全、農業援助及選舉改革等政策啟動後續立法程序。

同日另批950億美元預算框架　為伊朗戰事等目標籌措資金

《國防授權法案》以幾乎完全按黨派立場的票數過關，只有6名民主黨議員投下贊成票，另有7名共和黨議員倒戈反對。NDAA過往一直被視為國會少數必須由兩黨合作通過的法案，連續逾60年獲國會批准，但今年因伊朗戰爭、軍費規模及選舉改革等問題，演變成高度黨爭。

美國眾議院通過《國防授權法案》，授權國防開支高達1.15萬億美元（約8.97萬億港元），金額為歷來最高。美聯社
美國眾議院通過《國防授權法案》，授權國防開支高達1.15萬億美元（約8.97萬億港元），金額為歷來最高。美聯社
眾議院主席共和黨約翰遜投票後離開國會。美聯社
眾議院主席共和黨約翰遜投票後離開國會。美聯社
眾議院其另外通過一項總值950億美元的預算決議案，為總總特朗普的伊朗軍事行動及選舉改革等政策啟動後續立法程序。路透社
眾議院其另外通過一項總值950億美元的預算決議案，為總總特朗普的伊朗軍事行動及選舉改革等政策啟動後續立法程序。路透社

法案授權美軍採購軍艦、軍機、導彈及其他武器系統，並涵蓋軍人薪酬、部隊規模、國防工業及應對中國、俄羅斯和伊朗等地緣政治威脅的政策。眾議院軍事委員會主席、共和黨籍議員羅傑斯（Mike Rogers）表示，法案反映美國40年來首次認真計算維持軍事威懾力所需成本，有助扭轉多年來國防投資不足的情況。

支持法案的共和黨議員認為，美國需要重建軍事工業基礎、補充武器庫存及提高部隊戰備能力。民主黨則批評共和黨在削減醫療、教育及社會福利開支的同時，大幅增加軍費，政策優次失衡。

此外，伊朗戰事是民主黨反對法案的主要原因之一。特朗普政府在未獲國會正式授權使用武力下，加入以色列針對伊朗的軍事行動，引起國會質疑。參議院民主黨上周亦以伊朗戰爭及總統戰爭權力問題為由，阻止參議院版本NDAA進入下一階段審議。

法案又納入把國防部改稱「戰爭部」的安排，呼應特朗普政府早前推動的部門改名政策。不過，眾議院版本仍須交由參議院審議，兩院其後亦要就不同版本進行協商，因此有關條文及最終金額仍可能改變。

眾議院同日亦以216票對214票，通過由共和黨單獨推動的950億美元預算決議案。兩名共和黨議員及一名由共和黨轉為獨立議員的眾議員，與民主黨一同投票反對。

預算案包括向國防部提供600億美元（約4,680億港元），另撥130億美元（約1,014億港元）用於情報及其他國家安全需要；120億美元（約936億港元）援助受特朗普關稅及國際局勢影響的農民，餘下100億美元（約780億港元）則用於推動選舉法例改革。

與NDAA不同，這份預算決議案並非直接撥出資金的正式法例，而是啟動共和黨所稱的「預算協調3.0」程序，指示國會各委員會起草具體法案。預算協調程序只需在參議院取得簡單多數支持，毋須跨過一般法案面對的60票門檻，因此被約翰遜視為繞過民主黨阻撓、推動特朗普政策的主要途徑。

民主黨批評，共和黨一方面削減國內民生開支，另一方面卻為特朗普的伊朗戰爭提供數百億美元。眾議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）指摘共和黨犧牲兒童、長者及退伍軍人的福利，以維持特朗普的「戰爭機器」。

兩項議案均將送交參議院，但前景存在變數。參議院共和黨領袖圖恩（John Thune）尚未承諾支持950億美元預算案，黨內部分議員要求增加軍費，另一些則堅持以削減其他支出抵銷成本。民主黨則反對以預算協調方式推動選舉改革，部分共和黨參議員亦質疑有關條文能否符合參議院規則。

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