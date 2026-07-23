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秘魯利馬住宅大火釀10死 死者來自同一家族包括5兒童 警方調查是否涉縱火

即時國際
更新時間：05:58 2026-07-23 HKT
發佈時間：05:58 2026-07-23 HKT

秘魯首都利馬一間住宅周三（22日）凌晨發生嚴重火災，造成同一家族10人死亡，其中包括5名兒童。警方表示，案件目前正調查是否涉及縱火。

秘魯國家警察總指揮阿里奧拉（Oscar Arriola）表示，火警於凌晨約3時發生在利馬南部拉維多利亞區（La Victoria）一間住宅，火勢迅速蔓延，導致屋內多人無法逃生。

警方指，死者包括5名年齡介乎3至15歲的兒童，以及5名成年人，年齡由29歲至72歲不等。另有兩人在火災中受傷。警方表示，部分遺體嚴重燒毀，難以辨認。

警方指，死者包括5名年齡介乎3至15歲的兒童，以及5名成年人，年齡由29歲至72歲不等。法新社
警方指，死者包括5名年齡介乎3至15歲的兒童，以及5名成年人，年齡由29歲至72歲不等。法新社
警方懷疑有人縱火焚燒停泊在屋外的電動摩托車，火勢其後迅速波及屋內易燃的床褥製造材料。法新社
警方懷疑有人縱火焚燒停泊在屋外的電動摩托車，火勢其後迅速波及屋內易燃的床褥製造材料。法新社

事發時，屋內共有17名家庭成員，其中7人成功逃出。據報，涉事家庭從事床褥製造業，並擁有多輛電動摩托車。當地媒體引述鄰居表示，事發前曾有人向該家庭勒索，並懷疑有人縱火焚燒停泊在屋外的電動摩托車，火勢其後迅速波及屋內易燃的床褥製造材料。

警方表示，法證專家正調查火災原因，目前未排除人為縱火可能。

秘魯警方發表聲明，對事件表示哀痛，形容「今天，全國都因這場令國家陷入悲痛的悲劇而沉默」。當局正進一步調查案件背景及涉案人士。

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