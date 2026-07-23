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利物浦重拳打擊炒黃牛 432人終身禁入場觀賽 逾3800張門票重新售予球迷

即時國際
更新時間：05:11 2026-07-23 HKT
發佈時間：05:11 2026-07-23 HKT

上屆英超冠軍利物浦出重拳打擊黃牛黨。球會周三（22日）宣布，與默西塞德郡警方（Merseyside Police）合作展開大規模打擊非法門票買賣行動，至今已查封超過120萬英鎊（約1,270萬港元）涉案資產，並向432名涉事人士發出終身禁止進入晏菲路（Anfield）觀賽處分，另有115人被無限期禁止購票及入場，希望杜絕黃牛炒賣，保障真正球迷購票權益。

警檢逾120萬鎊資產 近7萬虛假帳戶遭封鎖

利物浦表示，今次是球會調查部門與默西塞德警方經濟罪案組首次展開同類型聯合行動，重點打擊有組織非法轉售門票及相關洗黑錢活動。警方至今已扣押逾120萬英鎊涉案資產，多宗案件正根據《犯罪得益法》（Proceeds of Crime Act）繼續處理，其中兩宗案件已有罪成裁決，另一宗則將於下月開庭審理。

上屆英超冠軍利物浦出重拳打擊黃牛黨，432名涉事人士被終身禁止進入晏菲路（Anfield）觀賽。美聯社
上屆英超冠軍利物浦出重拳打擊黃牛黨，432名涉事人士被終身禁止進入晏菲路（Anfield）觀賽。美聯社
上屆英超冠軍利物浦出重拳打擊黃牛黨，432名涉事人士被終身禁止進入晏菲路（Anfield）觀賽。美聯社
上屆英超冠軍利物浦出重拳打擊黃牛黨，432名涉事人士被終身禁止進入晏菲路（Anfield）觀賽。美聯社

球會指出，在2025至26球季共分析近70萬個購票帳戶，當中67,663個懷疑屬虛假或異常帳戶已被封鎖或取消，另有121,379個帳戶仍在調查。經調查後，球會向432人發出「終身禁觀賽令」，包括383名會員、41名季票持有人及8名季節性款待套票持有人；另外115人遭無限期停權，平均需等待至少3年才可申請恢復資格。

利物浦表示，大部分個案涉及未經授權出售季票、會員門票及款待門票。此外，部分終身禁令亦涉及種族歧視、同性戀恐懼言論、不當行為、襲擊及涉及希斯堡慘劇（Hillsborough）相關侮辱性口號等違規行為。

利物浦對該432名黃牛黨祭出「終身禁入晏菲路觀賽」處罰，不等於終身禁止在其他球場觀賽。該禁令僅由利物浦足球俱樂部頒布，嚴格限制涉事人員進入利物浦主場晏菲路球場（Anfield）或購買相關球票，不包含英國法律層面的全國性足球禁令（Football Banning Order）。

球會近年持續加強打擊黃牛措施。英國廣播公司（BBC）去年曾披露，利物浦過去兩年已關閉約14.5萬個涉及炒賣或可疑活動的購票帳戶，並發現有不法集團利用機械人程式及虛假身份大量搶購門票，再高價轉售牟利。

除了封鎖帳戶外，利物浦於2025至26球季亦取消了3,847張涉及可疑購買活動的門票，並重新以正常渠道公開發售

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