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愛潑斯坦案︱法國模特兒星探驚傳身亡 名字曾出現在美司法部檔案數千次

即時國際
更新時間：20:57 2026-07-22 HKT
發佈時間：20:57 2026-07-22 HKT

法國檢察官證實，一名與美國已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案有關聯的法國模特兒星探，已被發現身亡。這起突如其來的死訊，再度引發外界對該案相關人物的關注。

據報道，69歲的法國模特兒星探丹尼爾·西亞德（Daniel Siad）於7月20日被發現陳屍於巴黎西北郊區科隆布（Colombes）的住所中。

受害人曾指對方「職業販子」

他的名字曾出現在美國司法部解密的愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）檔案中數千次，生前正因涉嫌協助愛潑斯坦物色並誘拐年輕女性而遭到法國檢方調查，目前死因尚待驗屍報告釐清。

英國廣播電台（BBC）報道，一位曾在6月向警方提供證詞的前模特兒表示，西亞德的死意味著他可能掌握的任何關於愛潑斯坦的資訊全部遺失。「這條線索鏈中的一個重要環節就這樣憑空消失了，而且由於從未對西亞德進行過訊問，甚至連找回他可能掌握的信息的機會都沒有，」

愛潑斯坦的受害者安雅（Anya，化名）曾向BBC透露，是西亞德把她介紹給愛潑斯坦，更形容西亞德是一個職業販子。

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