張允基案︱17歲高中女生遭殺害黑幕 南韓警察廳國家搜查本部被指干擾調查

南韓光州23歲男子張允基涉嫌性侵及殺害17歲高中女生李彩媛，案件震驚全國。事後更爆出警方偵辦時疑似刻意淡化性犯罪情節、未妥善保存甚至銷毀關鍵證物。多名前線警員出面指控，南韓警察廳國家搜查本部曾強力介入並主導辦案方向。



為此，當地檢警組成的特別搜查團於周二（21日）突擊搜查該本部，追查是否涉及不當指揮及妨礙司法公正等違法情況。

光州刺殺女高中生疑犯身分公開：張允基（장윤기，音譯），23歲。光州地方警察廳

光州刺殺女高中生疑犯張允基（장윤기，音譯）姓名及長相公開。 光州地方警察廳

網民熱議張允基（音譯）眼神凌厲直視記者。 X截圖

疑犯張允基（左）涉姦殺女高中生李彩媛，調查小組被揭循私滅證。 光州地方警察廳、光州全南哀悼團體

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據《韓聯社》報道，多名基層警員透露，光州光山警察署在案件偵辦期間，均須向國家搜查本部匯報進度並依指示行事。前線人員原主張朝「性侵殺人罪」方向徹查，惟上級以缺乏疑犯自白等直接證據為由要求審慎處理，迫使主管改變偵辦立場。



此外，張允基此前曾涉嫌跟蹤及性侵一名越南籍女子，該案未與命案合併偵辦，亦是嚴格遵從上級的指示。

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因涉嫌辦案失職而於21日接受羈押審查的前光山警察署刑事科長，透過律師大呼冤枉。他強調曾三度向上級提報，建議將刑事與婦幼單位負責的案件合併，以助確立性侵殺人罪嫌，惟屢遭駁回，最終只能單獨處理殺人案。



他受訪時直斥上級明知內情，卻將責任推卸予基層。目前，國家搜查本部相關人員暫以證人身份協助調查，尚未被列為犯罪嫌疑人。



較早前，被指現職警察的疑犯父親，利用職務之便替兒子銷滅證據；刑警隊長更涉嫌洩漏調查進度、拖案辦案等而雙雙被捕。