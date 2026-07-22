傳特朗普屬意恩芬天奴任聯合國秘書長 巨額年薪差距恐成轉任障礙

據美媒《紐約郵報》報道，美國總統特朗普（Donald Trump）有意推舉現年56歲、瑞士籍的現任國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino），接替將於12月底卸任的古特雷斯（Antonio Guterres），出任下一任聯合國秘書長。消息指，特朗普認為其受到世界各國尊重，具備凝聚各方的特殊能力，對比現有「平庸」的候選人陣容，勝算極大。

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區域輪替慣例或被打破

聯合國預計於今年選出新任秘書長。根據聯合國選舉程序，秘書長候選人必須先獲得聯合國安理會15個成員國推薦，其中美國、中國、俄羅斯、英國及法國5個常任理事國均握有否決權，再交由聯合國大會確認。依照非正式的區域輪替慣例，下一任秘書長原本預期將由拉丁美洲或加勒比海地區人士出任。但多名消息人士表示，這項不成文的慣例未必阻礙到恩芬天奴，他除了可能獲得特朗普支持，也可能取得其他國家提名。

目前熱門候選人包括智利前總統巴舍萊（Michelle Bachelet）；國際原子能機構（IAEA）總幹事、阿根廷籍的格羅西（Rafael Grossi），惟前者可能面臨美國反對，後者則可能因福克蘭群島（阿根廷稱「馬爾維納斯群島」）主權爭議而遭到英國質疑。有內部人士形容，現有候選人表現都「很差勁」，認為恩芬天奴大有機會成為黑馬。

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兩人關係密切引足壇反彈

特朗普高級特使、意大利裔美國商人兼外交官贊波利 (Paolo Zampolli) 說：「只有特朗普才能產生如此天才的想法。」贊波利認為，FIFA主席和聯合國秘書長的角色具相似之處，相信恩芬天奴會做得「非常出色」，可為龐大的官僚機構帶來新活力，並利用體育運動搭建新的橋樑，激勵世界各地年輕人和貧困人口。

但令人關注的是，恩芬天奴早前已宣布角逐FIFA主席連任，選舉預計於2027年3月舉行，並已獲得211個成員協會中幾乎所有協會支持。然而，由於他與特朗普過從甚密，在足壇引起爭議，包括把FIFA的首届和平獎頒予特朗普，後者更曾於世界盃期間致電恩芬天奴，要求重審美國隊前鋒巴洛根（Folarin Balogun）的紅牌禁賽處分，導致包括比利時在內等國家不滿。

此外，轉任聯合國將面臨巨大的薪酬落差。目前，恩芬天奴在FIFA的年薪高達約600萬美元（約4,680萬港元），而聯合國秘書長年薪僅約41.8萬美元（約326萬港元），兩者相差高達14.4倍。

據悉，特朗普長期不滿聯合國未能有效調解全球重大衝突，在去年重返白宮後，大幅削減美國對聯合國的資助，並退出世界衛生組織（WHO）、聯合國教科文組織（UNESCO）及聯合國人權理事會（UNHRC）等機構。分析指，若恩芬天奴最終成功出任秘書長，或有助於改善特朗普政府與聯合國之間的緊張關係。