遊日注意｜北海道「十勝岳」火山噴發 連震45秒黑煙衝200米高空

暑假正值港人赴日旅遊旺季，惟當地著名景點驚傳火山爆發，旅客必須提高警惕！日本北海道知名活火山「十勝岳」於今日（22日）上午11時07分（香港時間上午10時07分）左右發生小規模噴發。這是十勝岳自2004年以來，相隔22年首度確認出現噴發。現場監測到黑色濃煙直衝火山口上方約200米高空，並伴隨長達45秒的火山性微震。日本氣象廳目前維持「第2級火山警戒」，並嚴正警告火山口方圓1.5公里範圍內嚴防巨大火山碎屑飛散。

噴發伴隨空氣振動

綜合日本放送協會（NHK）及當地媒體報道，本次噴發發生於大雪山系十勝岳的「62-2火口」。在噴發瞬間，札幌管區氣象台錄得持續達45秒的火山性微震，同時位於附近的避難小屋觀測站，亦捕捉到因噴發而引起的空氣震波（空振）。

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幸而截至目前為止，尚未發現有大型火山碎屑飛散至遠處。事實上，十勝岳自今年3月起已陸續出現地殼變動、山體深處膨脹以及二氧化硫等有毒火山氣體排放量急增的活躍徵兆。氣象台早於6月18日已預警可能爆發，並提前將警戒級別由「第1級」調升至「第2級（火山口周邊管制）」。

氣象廳促遊客切勿走近

札幌管區氣象台今日中午強調，雖然本次噴發噴出的火山灰屬暫時性，但十勝岳未來仍有極大可能性持續發生類似的極小規模重複噴發。

由於火山周邊多個景點（如美瑛町、上富良野町）正值薰衣草盛開的旅遊旺季，當局強烈呼籲前往當地的旅客及登山客，必須嚴格遵守地方政府的指示，切勿進入距離火山口1.5公里內的危險管制區域，防範大型飛石傷人，並提防下風處隨風飄散的火山灰與小碎石。