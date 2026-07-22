南韓前第一夫人金建希到案受訊 涉受賄干預官邸搬遷改造

南韓前總統尹錫悅夫人金建希，因涉嫌在總統官邸搬遷改造過程中濫用職權施壓及收受財物，周三（22日）上午到案接受綜合獨立檢察組傳訊。這亦是金建希首次就「官邸搬遷弊案」以嫌疑人身分到案受審。此前，她曾兩度以健康問題為由推遲受訊，今晨則被直擊乘法務部車輛，經大樓地下停車場低調進入辦公樓避見傳媒。

涉收Dior等奢華名牌作回報

南韓綜合獨檢組的調查指出，金建希涉嫌於2022年尹錫悅剛就任總統後，通過時任總統辦公室管理秘書官金午鎮干預總統官邸的施工項目招標。在她的不當施壓下，原本已中標的承包商被撤換，改由完全不具備綜合建築業執照的室內裝修公司「21gram」承攬總統官邸的搬遷與結構加固工程。

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作為輸送利益的回報，金建希涉嫌收受了「21gram」贈送的大批Dior時裝等奢侈財物。調查亦發現，該裝修公司與金建希私交甚篤，曾為其運營的策展公司「COVANA Contents」主辦的展會提供長期贊助，更一手負責該公司辦公室的設計和施工，涉嫌存在赤裸裸的利益輸送。

這宗干預官邸案僅為金建希身上背負的多宗貪腐控罪之一。南韓自前總統尹錫悅於2024年底實施緊急戒嚴失敗遭彈劾罷免後，新一屆李在明政府全力清算前朝。

金建希因涉嫌操縱股價、收受統一教高昂珠寶及非法接受民調服務等，早已於去年8月被批准逮捕並一直遭到羈押。今年4月，她在首宗受賄案二審中被判處有期徒刑4年。