《哥斯拉大戰金剛》小女孩︱19歲聽障女星Kaylee Hottle車禍逝世 父親手語證死訊

荷里活驚傳令人惋惜的奪命車禍。曾於科幻巨作《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）及其續集中，飾演能與巨獸金剛溝通的聽障小女孩，備受全球影迷喜愛的美國年輕女演員凱莉·霍特爾（Kaylee Hottle），不幸在一場嚴重車禍中喪生，年僅19歲。其父親昨日（21日）向美國傳媒證實死訊，並透過社交平台以手語發布悲痛短片，引發大批影迷留言哀悼。

父親心碎飛赴馬里蘭辦後事

據美國娛樂媒體《TMZ》報道，凱莉的父親約書亞（Joshua）於當地時間周二（21日）上午接獲警方通知，指女兒在馬里蘭州遭遇嚴重車禍。儘管救援人員迅速將她送往醫院搶救，惟凱莉在送院途中已因傷重不治。

《哥斯拉大戰金剛》中聾啞小女孩演員車禍離世，年僅19歲。 美聯社

《哥斯拉大戰金剛》中聾啞小女孩演員車禍離世，年僅19歲。 美聯社

《哥斯拉大戰金剛》中聾啞小女孩演員車禍離世，年僅19歲。 美聯社

《哥斯拉大戰金剛》中聾啞小女孩演員車禍離世，年僅19歲。 美聯社

約書亞隨後在其Facebook個人專頁分享了一段影片，強忍悲痛透過美國手語向外界公佈愛女離世的噩耗。他透露自己正從德州緊急飛往馬里蘭州處理女兒的後事，並在帖文中留下令人心碎的一句：「我正搭上一趟我永遠都不希望搭乘的航班。」

9歲參演大銀幕爆紅

出生於美國亞特蘭大的凱莉，雙親均為聽障人士。她天生失聰，但無阻其展現演藝才華。當年正式參演《哥斯拉大戰金剛》時她年僅9歲，憑藉飾演骷髏島伊維族原住民「嘉（Jia）」一角，以細膩的手語及眼神演繹與金剛的跨物種友誼，一舉成名。

據悉，同片著名男星亞歷山大·斯卡斯加德（Alexander Skarsgård）當年為了在片場能與凱莉直接交流，更特意去學習手語，並曾公開表示對其渾然天成的演技感到震驚與佩服。這位極具天賦的「無聲天使」在最青春的年華驟然隕落，令全球影迷深感痛惜。