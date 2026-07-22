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法國通過法案禁止15歲以下兒童使用社交媒體 9月起生效平台須強制驗證年齡

即時國際
更新時間：12:00 2026-07-22 HKT
發佈時間：12:00 2026-07-22 HKT

隨着全球對未成年人沉迷網絡及網絡安全的擔憂日益加劇，法國政府祭出被稱為全球最嚴厲的監管措施。法國國民議會及參議院於當地時間周二（21日）正式通過一項歷史性法案，全面禁止15歲以下兒童使用社交媒體。新法規將於今年9月1日起分階段實施。

分兩階段實施

根據最新通過的法案，禁令將分為兩個階段嚴格執行。自今年9月1日起，所有社交媒體平台將被全面禁止為15歲以下的未成年人開設新帳號；而自明年（2027年）1月起，平台必須將現有屬於15歲以下兒童的社交媒體帳號全數暫停或強制關閉。為確保法例有效落實，各大社交平台必須引入並強制使用經法國隱私監管機構批准的年齡驗證系統。

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馬克龍斥兒童專注力遭剝奪

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）一直極力推動此項法案，期望能在下一學年開始前正式落實。他早前出席活動時曾直斥社交媒體缺乏監管，聲稱社交媒體奪走了兒童及青少年的專注力。

法國的鐵腕政策或將引發骨牌效應。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）早前（13日）亦表明，歐盟正計劃採取歷來最大規模的防範網絡風險舉措，限制27個成員國的兒童使用社交媒體。根據歐盟專家報告建議，未來歐盟或將採取「分級管理」模式：13歲以下兒童僅獲准在父母或監護人監督下、於有限時間內使用社交平台；相關限制將隨着青少年年齡增長而逐步放寬。

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